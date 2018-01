Minister Korbi tagandamisest tehtud Delfi video on pressivideo 2017 nominent

„Aasta pressivideo 2017” konkursi raames valiti eile 51 töö hulgast välja kolm nominenti.

„Aasta pressivideo 2017” konkursi nominendid on Delfi videospikker “Kuidas tagandada minister vaid paari tunniga?” mille autorid on Joonatan Allandi ja Kadri Nikopensius. Video on Mihhail Korbi tagasiastumisest. Ministri saatuslikku etteastet vahendanud Lääne Elu ajakirjanik jagas Delfi TV-ga, kuidas pisike detail ajalehes viis kõigest mõne tunniga poliitilise muutuseni.

Teiseks nominendiks on Postimehe video “Svingimine kui sõnadeta vestlus”, mille autoriteks on Liis Treimann, Kaspar Virks ja Endel Kasterpalu. Video räägib svingijatest, kes on inimesed, kes harrastavad eelmise sajandi 20ndatel Ameerikas moodi tulnud svingtantse. Peategelased Eliisa ja Janek Õunamägi on 2012. aastast Tallinn Swing Dance Society juhtivad tantsuõpetajad, pühendudes lindy-hop’i tutvustamisele ja õpetamisele Eestis.

Kolmandaks nominendiks on DELFI TV eksperiment: “Algaja “kuldne kuju” sukeldub tänavaesinejate maailma”, mille autoriteks on Sigrid Salutee, Mark Šandali ja Kadri Nikopensius. Delfi TV proovis järgi, kas täielikul algajal on võimalik sukelduda tänavaesinejate maailma.

Žüriis osalesid esimehena Balti Filmi- ja Meediakooli dotsent ja saatejuht Indrek Treufeldt, ERR.ee portaalide esikülgede vastutav toimetaja Mirjam Mäekivi ning Kassikuld OÜ produtsent- režissöör Ergo Kuld.

Konkurss “Aasta pressivideo” toimus tänavu neljandat korda ning võitja kuulutatakse välja ja preemia antakse üle 2. märtsil toimuval pressipeol Tallinnas Õpetajate Majas.