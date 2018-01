Torm on tulekul: teisipäeval puhub tuul kuni 27 m/s

Foto: Arvo Tarmula

Ilmateenistus palub inimestel valmistuda tormiks, kuna teisipäeval võib tuule kiirus ulatuda puhanguti kuni 27 meetrini sekundis.

Öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 7-12, hommikul puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -9 kuni -14, saartel ja läänerannikul -4 kuni -8 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 8-13 m/s ja laine kõrgus on 0,8-1,5 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus -10 kuni -12 kraadi.

Päeval on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagutuul 8-13, puhanguti kuni 17, saartel ja rannikul 15-20, puhanguti 22-27 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -6 kuni -9 kraadi, saartel ja läänerannikul -2 kuni -5 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 8-13, puhanguti 16 m/s. Laine kõrgus on 1-1,7 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus -8 kuni -9 kraadi.