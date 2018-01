Läänemaa jalgpalliklubi pääses üllatuslikult teise liigasse

Läänemaa jalgpalliklubi esindusvõistkond lõpetas hooaja Eesti meistrivõistluste kolmandas liigas kolmanda koha ja teadmisega, et taas jääb eesmärk teise liigasse pääseda napilt täitmata. Kuni tippklubide Infoneti ja Levadia ühinemine avas selleks tee.

„Läänemaa JK lõpetas hooaja kolmanda kohaga ja sai sellega õiguse teise liiga kohale juhul, kui keegi eestpoolt loobub,” ütles Eesti jalgpalli liidu pressiesindaja Mihkel Uiboleht.

„Ahelreaktsioon, mis läänlastele teise liiga koha tõi, sai alguse päris tipust, kus ühinesid Levadia ja Infonet. Veel üks vaba koht tekkis, kui ühinesid nende duubelvõistkonnad,” kirjeldas Uiboleht.

„Alati on ka võistkondi, kes otsustavad loobuda lunastatud liigakohast, sest arvavad, et õigem sel ajahetkel on mängida madalamal tasemel,” lisas ta.

Jalgpalliliidu pressiesindaja sõnul ei tähenda see, et Läänemaa JK ei oleks teise liiga kohta ära teeninud. „Läänemaa jalgpalliklubi on teinud viimastel aastatel jalgpalli arendamiseks Läänemaal sihipärast tööd nii kvaliteedi kui ka kvantiteedi mõttes. Saame rääkida jalgpalliklubist, mitte võistkonnast. Seal on suur vahe. Meie eesmärk on, et liigades mängikski klubid, mitte võistkonnad,” ütles ta.

Läänemaa JK juhatuse liikme Tiit Koeli sõnul võttis klubi pakkumuse kiiresti vastu. „Mina isiklikult ei kõhelnud hetkegi, aga enne me otsust ei langetanud, kui olin rääkinud treener Aavo Tominga ja poistega. Poisid tahtsid kindlasti teist liigat ja Aavo ka,” rääkis ta.

Peale selle, et teine liiga on raskem vastaste poolest, on see klubile ka umbes kaks korda kulukam ja tähendab pikemaid bussisõite ning lisanõudmisi. „Kolmandas liigas oli rohkem piirkondi, teises on lääs ja lõuna koos, mis tähendab ka, et tuleb käia näiteks Türil ja Viljandis mängimas,” ütles Mihkel Uiboleht.

Koel ütles, et on teise liigasse püsima jäämise asjus optimistlik. „Mõned aastad tagasi olime teises liigas ja me ei esinenud seal pahasti. Mängijate tuumik oli sama mis praegu, ainult et siis olid nad koolipoisid, nüüd on tudengid ja täismehed,” ütles ta.

Pärast teisest liigast väljakukkumist on klubil mitu aastat jäänud edasipääsust puudu õige vähe. Isegi mullu, kui hooaja eel lahkus mitu võtmemängijat ja asemele tulid keskkoolipoisid, koguti lõpuks 43 punkti. „Jaanuaris saame kokku ja arutame. Loodan, et ehk mõni poiss neist, kes on lahkunud, tahab teises liigas mängivasse klubisse tagasi tulla,” ütles Koel.