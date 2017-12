Lääne maavalitsuse uks keerati lõplikult lukku

Lääne maavalitsus ei saanud täna oma viimast tööpäeva plaanitud ajal lõpetada, sest veel täna pärastlõunal tuli ministeeriumist otsus maade üleandmise kohta ning maavalitsuse maa järelmaksunõuete vanemspetsialist Merika Adamson pidi hakkama süsteemides muudatusi sisse viima.

Enamik maavalitsuse akendest oli reede pärastlõunal juba pimedad ja välisukse kõrval meenutasid Lääne maavalitsuse silti ainult kruviaugud. „Muuseum käis lõuna ajal ja kruvis sildi maha,” selgitas maavalitsuse senine avalike suhete spetsialist Liivi Ollino. Ta tõdes seejärel, et sildi mahavõtmine käis nii kiiresti, et ajaooline fotojäädvustus sellest jäigi tegemata.

Oma viimasel tööpäeval, kella 15 paiku saatis Ollino välja Lääne maavalitsuse viimase pressiteate Läänemaa detsmbrikuu perekonnatoimingute kohta ning riputas Lääne maavalitsuse uuest aastast sulgemisele minevale kodulehele üles korralduse, millega lõpetatakse 1. jaanuarist 2018 Lääne maavanema moodustatud komisjonide tegevuse. Osad laiali saadetud komisjonidest tuleb nüüd moodustada neil asutustel-organisatsioonidel, kellele ülesanded üle on läinud, aga suurem osa komisjonidest on selliseid, mille puhul tuleb nüüd maakonnas otsustada, kas neid tahetakse koos hoida ja kes seda tegema peaks.

Suurem osa maavalitsuse senistest töötajates oli viimase tööpäeva pärastlõunaks juba võtmed üle andnud ja koju läinud. Kabinetid on ära koristatud, kapid-sahtlid tühjaks tehtud, arvutid puhastatud.

Viimastel kuudel ja nädalatel on maavalitsuse kabinettides käinudki kibe kraamimistöö. Aastatega kappidesse-sahtlitesse kogunenud varanduse sorteerimine on välja toonud hulga mälestusi. Liivi Ollino tunnistas, et esimese ringiga tuligi mõelda, mis kuhu minna võiks – mis vääriks muuseumis säilitamist, mis võiks kellelegi teisele vajalikuks osutuda. „Muuseum on siin juba paar ringi käinud,” lisas ta.

Veel kaks päeva maavanema kohuseid täitev maasekretär Kristel Jupits ütles, et viimased kastitäied kraami viidi eile Ääsmäele hävituskeskusse hävitamisele. „Tegemist oli koopiatega igasugustest isikuandmeid sisaldavatest dokumentidest,” selgitas ta.

Jupits tunnistas, et viimastel nädalatel on maavalitsuse töö lõpetamisega seotud üleandmisi ja toiminguid nii palju olnud, et ega ta oma sahtlite kraamimiseni polegi tegelikult jõudnud. „Aga ma veel jõuan,” oli ta optimistlik.

Jupist on üks neist, kes uue aasta esimesel tööpäeval taas Lahe tänava maja uksest sisse astub, siis aga juba vastloodud rahandusministeeriumi regionaalhaldusosakonna Läänemaa talituse omavalitsuskonsultandina. Ta tunnistas, et ei tea siiani, milliste maakondade omavalitsusi ta nõustama hakkab, sest uue talituse töökorraldust veel pole. Talituste juhidki said paika alles sel nädalal.

„Maja ei jää tühjaks, rahvast jääb vähemaks, aga jagub ikka mõlemale korrusele,” ütles Jupits. Lisaks temale hakkab Läänemaa talituses tööle veel endist maavalitsuse töötajat: talituse juhina endine maavanem Neeme Suur, planeerimisspetsialist Grete Kindel ja arhivaar Lilia Norkin.

Maavalitsuse majja jääb ka otse kultuuriministeeriumile alluva rahvakultuurispetsialisti Marju Viitmaa töökabinent, rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse töötajad Urmas Ojamäe ja Kaido Kivimäe ning sotsiaalkindlustusameti all töötav Kersti Lõhmus, kelle tööpõld järelvalve tegijana saab olema üle eesti.

Jupitsa sõnul hakkab ühte kabinetti rentima ka Harjumaa ühistranspordi keskus, kuid kes seal tööle hakkab, pole veel selge – konkurss alles käib. Ühe ruumi on rentinud ka riigi tugiteenuste keskus ja seal hakkab tööle endine maavalitsuse õigusnõunik Roger Uusmaa.

Mitmed maavalitsuse senised töötajad on leidnud endale uue töö. „Töötukassasse läks 16 nime,” ütles Jupits. Ta lisas, et seal hulgas on ka neid, kellel siiski uus töö silme ees terendamas. „Mitmed konkursid on veel ka käivad, näiteks omavalitsustes, Lääne-Eesti arenduskeskuses,” loetles Jupits.

Maavalitsuse kantselei töötajad tunnistasid reedel, et nemad praegu veel ei teagi, mis ees ootab, esialgu jäädakse lihtsalt koju ja puhatakse. „Mul on varasemast kogemus, et lähed töölt ära ja annad asjad teistele üle, aga siin üks asi lõppeski ära,” tõdes Liivi Ollino tühjenenud kabinetis ringi vaadates.

Pakkmise-koristamise ja tööülesannete lõpetamise tuhinas pole inimestel kurvastamiseks suuremat aega olnudki. Kõige rohkem jäädakse endi sõnul taga igatsema toredaid kolleege, kellega eile õhtul peeti maha maavalitsuse lõpupidu. „Ei olnud peied, vaid tantsuks läks,” kinnitasid nii Jupits kui ka Ollino.

Kristel Jupits ütles, et soovis kõigile senistele töökaaslastele lahkumisel ilusat elu ja palju rõõmu ning keeras täna õhtul Lääne maavalitsuse ukse viimast korda lukku.

Fotod Arvo Tarmula