Suklese valimiskampaania läks maksma üle 14 000 euro

Foto: Lemmi Kann

Haapsalus ja Ridalas kohalikud valimised võitnud valimisliit HaRi kulutas oma valimiskampaaniale 14 471 eurot, mis teeb ühe mandaadi hinnaks 1205 eurot.

HaRi esinumber ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et pigem tehti kampaaniat esialgu plaanitust vähem.

„Meie kampaania oli rõõmus ja optimistlik ja see optimism kandus ka valimistulemustesse. Vaadates tulemust – ei läinud väga halvasti,” kommenteeris Sukles.

„Aga põhikampaania toimus tegelikult kaheksa aasta jooksul, mille põhjal rahvas meile hinnangu andis. See, kas sa oled ühe või kahe plakati peal, nii suurt rolli tegelikult ju ei mängigi,” lisas Sukles.

Erakonnad tegid üleriigilise reklaamikampaania, kus ühe omavalitsuse kulu on keeruline eristada. Samuti maksid erakondade keskkontorid väli- ja internetireklaamide eest. Haapsalu volikogu esimees, riigikogu liige Jaanus Karilaid ei osanud seetõttu Keskerakonna Haapsalu kampaania kulutuste täpset summat öelda. „Ma pakun, et see jääb suurusjärku 4000 eurot,” ütles ta.

Keskerakond sai viis mandaati, mis teeb ühe koha hinnaks 800 eurot.

„Tegelikult ei ole raha maht nii tähtis kui see, mida selle eest tehakse. Tark kulutamine on tähtsam,” märkis Karilaid.

Karilaid märkis, et järgmises kampaanias tahab ta paberile trükkimise asemel rohkem panustada otsekontaktidele valijatega.

Valimisliidule Meie Inimesed tulid volikogu neli kohta kätte kõige kõrgema hinnaga – 2280 eurot ühe mandaadi eest. Valimiskampaaniasse investeeriti kokku 9123 eurot. Haapsalu volikogu liikme Toomas Schmidti sõnul kulus kõige suurem osa sellest telereklaamile Kanal 2s – 3000 eurot. Schmidt tunnistas, et tema eelistanuks rõhuda kohalikule meediale, aga otsustati teisiti.

HaRi tulemuse kohta ütles Schmidt, et linnapea tegi juba üksi väga hea tulemuse ja sai koos valimisliiduga volikogus tugeva positsiooni. „Nende kulud on järelikult õigustatud. Ma ise arvan küll, et valimised ei peaks põhinema reklaamil. Nende inimeste reklaam, kes ise on aastaid omavalitsuse juhtimisel toimetanud, on nende tööd ja tegemised. Aga paistab, et päris ilma reklaamita ka valimistel tulemust ei tee,” nentis Schmidt.

Reformierakonna esinumber Lauri Luik on varem öelnud, et Läänemaa kampaania eelarve on umbes 6000 eurot. Sellele lisandus üleriigiline reklaamikulu.