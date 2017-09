Urmas Sukles: mind erakonnast välja viskamisest ei teavitatud

Lemmi Kann



Haapsalu linnapea Urmas Sukles on enda sõnul nüüd vaba mees. Foto: Arvo Tarmula

Nüüd juba endisest reformierakondlasest Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles Lääne Elule, et sai erakonnast välja viskamisest teada pressiteate vahendusel.

Eile õhtul mõned minutid pärast kella üheksat saatis Reformierakonna kommunikatsioonijuht Silver Pukk välja pressiteate, et Urmas Sukles ja veel seitse Läänemaa reformierakondlast on erakonnast välja visatud.

„Ma muidugi teadsin, et see teema on õhus ja ütlesin kohe kohalikele meestele Lauri Luigele ja Reimo Nebokatile, et lepime kokku, et ei hakka üksteist mustama ja ajame seda asja rahulikult. Ma palusin ka, et kui nad ei suuda keskkontori survele vastu seista ja hakkavad meid välja viskama, oleks viisakas meid välja kutsuda – istume normaalsete inimestena laua taha ja teeme selle asja ära. Sest pole mõtet selliseid asju tagaselja teha – see tuleb ainult meile kasuks ja neile kahjuks,“ rääkis Sukles.

Kui puhkusereisilt naasev linnapea eile õhtul lennukile minema hakkas, sai ta teada äsja saadetud pressiteatest. Kui kõik muu pani teda muigama, siis asjaolu, et erakonnast välja viskamise ametlikus teates kirjutatakse kahe erakonna liikme nimed valesti, on tema sõnul sümptomaatiline. Jutt käib Mati Seppist ja Riho Lepast, kellest pressiteates oli saanud Mati Seppik ja Riho Leppi. „Ma saatsin erakonnale igaks juhuks päringu, et kas Mati Seppi ja Riho Lepp on erakonnast ikka edasi,“ muheles Sukles.

Linnapea lisas, et mõni aeg hiljem sai ta küll kirja ka Haapsalu piirkonna juhilt Urmas Koppelt, mis asja palju ei parandanud.

Sukles märkis, et sellega on üks etapp tema poliitikukarjääris otsa saanud.

„Sellest Reformierakonnast, kuhu ma kunagi astusin, on kahjuks väga vähe järgi jäänud. Mis on kurb,“ nentis Sukles.

Ta ütles ka, et loomulikult polnud tal illusioone selles osas, et parteile vastu astumisel mingeid tagajärgi pole. „See oli teadlik samm. Valimisliidu HaRi me tegimegi ju protestiks. Lauri Luik võib ju rääkida küll, et vaatab Haapsalu poole, aga kui ei suudeta peaministrit (endist peaministrit Taavi Rõivast – toim.), kes lubas meid vehklemishalliga aidata, nii palju mõjutada, et sellest lubadusest kinni pidada, siis millest me räägime. Regionaalselt vaenulikest seadustest, millega meist üle sõidetakse, ma ei hakka isegi rääkima,“ ütles Sukles.

Ka viitas Sukles teatavale kirjavahetusele Reformierakonna ladvikus, mis tema otsusele kaasa aitas. „Ma ei lase end alandada ja minu kallal ülbitseda – mingil hetkel saab mõõt täis,“ ütles Sukles.

Samuti jättis väga halva maigu avalikkuse ees maha peetud inetu sõnasõna Siim Kallasega.

„Las nad ajavad oma asju. Mina olen nüüd vaba mees,“ märkis Sukles.

Urmas Sukles oli Reformierakonna liige aastast 1999.