Kuuskemaa teeb oma majast näituse (1)

Kaire Reiljan

Haapsalu majaomanik ja kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa avab septembris Tallinnas arhitektuurimuuseumis näituse „Koduarheoloogia. Jüri Kuuskemaa „barokkbarakk” Haapsalus”.

Näitus on pühendatud ühe põlise majavalduse ajaloole, hõlmates nii arhitektuuri kui ka olme, mis on ladestunud majja jäänud tarbevarasse, samuti maapõue krundile ja ruumide põrandate all pinnasesse.

Haapsalus Saue ja Suur-Lossi tänava nurgal asuva maja, kus suvitasid juba tema vanavanemad August ja Betty Kuuskemaa, ostis Jüri Kuuskemaa 1997. aastal. Muinsuskaitsjate väitel on tegemist Haapsalu vanima säilinud puumajaga. Kuuskemaa soov on ajalooline maja stiilsel ilmel taastada.

Nagu näituse pealkirjas sisalduv sõna „koduarheoloogia” viitab, on näitusel väljas majast ja krundilt uurimistööde käigus välja tulnud esemeid alates mahapudenenud nööpidest ja müntidest kuni portselani ja Viinist pärit lõhnaõlipudeliteni.