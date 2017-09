Sotsiaalmaja sai automaatikaga välisukse

Toimetanud Kaire Reiljan

Jaak Pihlaka sõnul muudab automaatikaga uks liikumispuudega inimestele liikumise mugavamaks. Foto erakogu

Haapsalu Sotsiaalmaja sai tänu sotsiaalministeeriumi investeeringutoestusele automaatikaga välisukse, mida saab avada nupulevajutusega.

Uus automaatikaga välisuks lihtsustab liikumispuduega inimeste elu, kes nüüd ei pea majja sisenemisel nuputama kuidas üheaegselt ust lahti hoida ja ratastooliga liikuda. Uus uks avaneb nupule vajutades, laseb inimese läbi ja sulgub ise vaikselt. Andurid jälgivad, et keegi ukse vahele ei jääks ega haiget saaks.

Sellisest uksesüsteemist unistati sotsiaalmajas juba ammu, kuid et see on kallis, polnud eriti lootust seda omavahenditest hankida. Appi tuli mullu sügisel sotsiaalmajas vabatahtliku töö päeva teinud riigikogulane Andres Ammas, kes Vabaerakonna investeeringutoetusest suunas Haapsalu sotsiaalmajja 5000 eurot. Üle poole sellest kulus ukseautomaatikale, teine pool läheb maja tualettide kohandamiseks vastavalt erivajadusega kasutajate vajadustele.

Ukse tehnilise lahenduse nuputas välja ja paigaldas lukumeister Vello Laanberg ja tema meeskond.

Läänemaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi Jaak Pihlaka sõnul on automaatikaga uks hädavajalik asi ja teeb elu mugavamaks: „Kui tuled majja ja käsi ei saa hästi kasutada või on midagi käes, on hea nupule vajutades siseneda. Tahaks kohe rohkem sotsiaalmajas käia!“ Ukseautomaatika suurendab erivajadusega inimeste iseseisvust liikumisel.