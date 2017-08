Olev Remsu kirjutas romaani (3)

Andrus Karnau

Haapsalus elav kirjanik ja kolumnist Olev Remsu teatas oma Facebooki lehel, et peatselt ilmub tal uus romaan „Väikelinna baabad”.

„Raamat on tähtsam kui valimised. Ja kes arvab teisiti, see on uppunud sohu. Nii et enne septembri lõppu peaks olema lettidel,” kirjutas Remsu.

Raamatu kaanetutvustus ütleb, et lugu räägib noorest abielupaarist – Ljubov ja Vitali – kes pärast ülikooli lõpetamist kolivad Piiterist Tallinna.