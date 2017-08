Haapsalu haigemajas algab ümberehitus, kiirabi kolib veetorni kõrvale (3)

Lehte Ilves

Läänemaa haigla juurde senisesse kohta jääb septembri keskpaigast vaid üks kiirabiauto, mis parajdagu varus on. Foto: Lemmi Kann

Kiirabi kolib septembri keskel haiglast ära kunagise Pipi pansionaadi majja.

Et sügisel algab Läänemaa haiglas tervisekeskuse ehitus, peab kiirabi selleks ajaks majast välja kolima. Läänemaa haiglale kuuluv EMO ehk erakorralise meditsiini osakond jääb haiglasse edasi.

Läänemaa kaht kiirabibrigaadi majandab Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH). PERHi kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov selgitas, et koos Haapsalu linnavalitsusega vaadati ja arutati mitut varianti, kuid leping sõlmiti Posti 37 majas asuvate ruumide peale. Põlised haapsallased kutsuvad seda maja seal varem tegutsenud majutusasutuse järgi siiani Pipi pansionaadiks.

„Kolime Posti 37 maja teisele korrusele, üürileping on allkirjastatud, tagasiteed ei ole,” ütles dr Popov. „Logistiliselt tundus see lahendus meile parim.”

Kiirabibrigaadi asukoht kesklinnas on Popovi sõnul isegi parem kui haigla juures, sest saab kiiremini reageerida.

Kiirabibrigaadidele on tähtis, et töötajail oleksid omaette ruumid ja autod seisaksid hoovis, mitte tänaval. Autod peavad saama elektritoidet, sest akud ja aparatuur peavad olema laetud. Parklasse peab mahtuma kolm kiirabiautot: kaks on töös, üks varus. Popovi sõnul pole veel otsustatud, kas varuauto hakkab seisma uues kohas või haigla juures.

Kiirabiruumide tarvis käib väike ümberehitus: vaja on üht meeste- ja teist naistetuba ning väikest laoruumi. Kogu aeg on tööl kaks brigaadi, kokku kuus inimest.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman ütles, et kiirabi tarvis vaadati üle mitu maja: päästeteenistus Tööstuse tänaval, Lihula maantee 3, kontorihoone Jaama tänaval ja postimaja.

Korteriühistu kardab häirimist

Kiirabi tulekust olid häiritud Posti 39 (veetorn) korteriühistu elanikud. Kardeti, et väljakutsele sõitvad autod tekitavad lärmi ja vingu. Ka ei olnud ühistu nõus, et kiirabiautod sõidavad välja nende parkla, st Niine tänava kaudu.

Popovi sõnul lubas üürileandja teha väikese lisatee parkimisala ja Posti tänava vahele, et autod saaksid maja kõrvalt otse Posti tänavale sõita. Selle variandi nõrk koht on väljasõidu ohutuse tagamine, eriti ajal, mil linna peateel on tihe liiklus.

„Väljasõit on ohtlik,” möönis ka Vikman. „Peatänav, jalakäijate ülekäik lähedal.” Vikmani sõnul on hea, et hoovist välja sõites ei ole autol kiirus kuigi suur.

Sireenide ja muu võimaliku häirimise kohta ütles Popov, et sireeni ja vilkureid kasutatakse ainult kahe kõige kõrgema astme väljakutse korral, koodnimedega Delta ja Charlie.

„Öösel me enamasti kohe alguses sireeni ei kasuta, see tuleb kõne alla vaid erijuhul,” kinnitas Popov. „See on siis, kui keegi on väga suures ohus.”

Päeval oleneb sireeni kasutamine liiklusest.

Kiireid kutseid on 50–60 protsenti. „Ei saa öelda, et neid on vähe, aga lähtume sellest, et ilma suure vajaduseta me sireeni ei kasuta,” ütles Popov. Kolmandik kutsetest on Bravo-kutsed, mis ei vaja sireeni kasutamist.

Posti tänavale välja sõitev auto võib häirida ka tänava äärde jääva välikohviku terrassi külastajaid. Vikman lootis, et autod välikohvikut väga ei sega, terrass on töös kolm kuud aastas ja ainult päeval.

Popov kinnitas, et kui kellegi elu või tervis on ohus, peab kiirabi kiiresti reageerima, tegutsema oma reeglite kohaselt, „kuid me ei hakka oma õigust kuritarvitama”.

Ühe brigaadi kohta tuleb päevas 10–14 väljakutset, kuid kõik need ei pruugi startida Posti tänavalt. Väljakutse võib tulla, kui auto on patsiendiga haigla juures või tagasiteel.

Inimesele, kes vajab kiirabi, ei muuda uus asukoht midagi. Uus koht tähendab vaid, et kiirabiõed, autod ja autojuhid asuvad teises kohas. „Kõik muu jääb, nagu oli,” sõnas Popov.

Algab tervisekeskuse ehitus

Kiirabi peab Läänemaa haiglast välja kolima, sest sügisel algab perearste koondava tervisekeskuse ehitus ja kiirabi ruumid jäävad ehitusele ette. Haigla ravijuht Kai Tennisberg selgitas, et polikliiniku osa kolitakse soklikorruselt esimesele korrusele. Sellelt korruselt peab kiirabi ja haigla administratsioon ära kolima. Esmalt kohandatakse esimene korrus polikliiniku tarvis, siis algab soklikorrusel tervisekeskuse ehitus.

Tennisbergi sõnul tuleb administratsiooni kolimine septembris. Kiirabi pidi esialgu välja kolima septembri esimesel nädalal, kuid sai siis paar nädalat juurde.

„Meie oleme valmis, et kiirabi tuleks pärast remonti haigemajja tagasi,” ütles Tennisberg. Ehitus võib aega võtta 1,5 aastat.

Popovi sõnul on neil üürileping Posti 37 kasutamiseks 31. detsembrini 2018. „Loodame, et selleks ajaks on haiglas uued ruumid valmis ja me kolime heameelega tagasi,” ütles Popov. „Usun, et meie väike ümberkorraldus ei too kaasa märgatavaid muudatusi ei naabritele, linlastele ega teenusele.”

Kiirabiväljakutsed

Esikohal on traumad: kukkumised, murrud, haavad. Teisel kohal on kõhuvalu, siis valu rindkeres, õhupuudus, rütmihäired jms.

30 protsenti väljakutsetest on lihtsamad Bravo-kutsed. Need on kutsed, mille puhul saaks aidata perearst või inimene ise EMOsse pöörduda. Alati ei ole see aga võimalik: perearst nädalavahetuseti ei tööta, kaugema kandi inimesel ei pruugi olla sõiduvõimalust, eriarsti juurde on pikk järjekord jne.

40 protsenti väljakutse teinuist hospitaliseeritakse, 60 protsenti jääb koju.

PERHi kaks kiirabibrigaadi teenindavad tervet Läänemaad, aga käiakse ka Märjamaal, kui sealne brigaad on hõivatud; käiakse Tallinnas, kui on vaja kedagi kõrgema etapi haiglasse; kiiriabi sõidab ka surma konstateerima.