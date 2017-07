Majandusminister tõrjub Koit Uusi raudteeärist välja

Andrus Karnau

Kadri Simson. ARVO TARMULA

Majandusminister Kadri Simson teatas, et ei poolda uue raudteeinfrastruktuuri ettevõtja loomist. Sellega vastas Simson eitavalt Lääne maavanem Neeme Suure ettepanekule, et raudteelõigu Turbast Haapsaluni võiks taastada koostöös eraettevõtjaga.

Simson kirjutas Lääne maavalitsusele neljapäeval saadetud kirjas, et näeb tulevikus võimaliku lahendusena Haapsalu raudtee ehitamist Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuuri pikendusena.

„Praegu pole raha Haapsalu raudtee väljaehitamiseks Turba-Haapsalu-Rohuküla lõigul. Loodetavasti on võimalik vastav otsus vahendite eraldamiseks vastu võtta 2019. aastal,” lubas Simson.

Simson märkis, et valitsus otsustas eraldada Haapsalu raudtee esimese etapi Riisipere-Turba raudteelõigu ehitamiseks 8 miljonit eurot. „Raudteelõigul planeeritavad tööd teostatakse selliselt, et hiljem oleks võimalik suurte ümberehitustöödeta raudteed Haapsalu suunas edasi ehitada,” kinnitas Simson.

Ettevõtjad Koit Uus ja Veiko Tišler asutasid paar aastat tagasi firma Lääne Raudtee, mis omandas õiguse käsutada ja kasutada Riisipere-Haapsalu raudteetammi. Lääne Raudtee eesmärgiks oli taastada raudtee sel lõigul. Uus tegi juuni algul koostööettepaneku ka riigifirmale Eesti Raudtee, et valitsuse poolt antud kaheksale miljonile eurole lisaks võiks eraettevõte võtta laenu ja sel juhul saaks taastada liikluse Haapsaluni.

„Selle asemel, et see kaheksast miljonist ehitada Turbani ära ja siis olla paari aasta pärast uue olukorra ees, et hakata nullist pihta Haapsaluni sikutama, oleks parem sellele kaheksale laenata raha juurde ja ehitada kohe Haapsaluni, kaasata sinna vajadusel pangad, vajadusel rohkem eraraha. Me oleme ka nõus rohkem investeerima, kui vaja on, aga et see ei jääks poolikuks,” rääkis Uus juunis „Aktuaalsele kaamerale”.

Haapsalu raudteetammi omanikuna on Lääne Raudtee valmis tegema mistahes koostööd Eesti Raudteega.

„Me tegime ettepaneku hakata seda koos tegema, et tõsta see teema eraldi firmasse, kas siis puhtalt Eesti Raudteena või meiega koos,” rääkis Uus.

Sarnase ettepaneku tegi ka Suur, kui saatis juuni keskel kirja majandusministrile ja peaministrile. Suur kirjutas, et raudtee võiks kohe kuni Haapsaluni taastada, kasutades selleks erinevaid finantseerimisvõimalusi. Viimane tähendabki koostööd eraettevõtja Lääne Raudteega.

Sel nädalal otsustas valitsus katkestada 2019. aastast rongiühenduse Pärnuga. Põhjuseks asjaolu, et Lelle-Pärnu lõik on amortiseerunud ja sellesse lõiku ei soovi valitsus 17 miljonit eurot maksumaksja raha investeerida. Lelle-Pärnu lõik kuulub erafirmale Edelraudtee.