Eestirootsi kultuurikandjad on Margreta Hammerman ja Einar Mihlberg

Kaire Reiljan

Eestirootsi kultuuriomavalitsuse esimees Ülo Kalm (vasakul) koos tänavuste tiitlisaajate Margareta Hammermani ja Einar Mihlbergiga. Foto SOV/Facebook

Laupäeval Padisel peetud Rootsi päeval anti eestirootsi kultuurikandja tiitel koos Hans Pöhli medaliga Margreta Hammermanile ja Einar Mihlbergile

Eestirootslaste kultuuriomavalitsuse juhatuse esimeehe Jana Stahli sõnul on mõlemad tänavused tiitlisaajad Rootsist.

Margareta Hammerman on aktiivne Vormsi asja ajaja ja ta on toimetanud mitmeid Vormsi ja eestirootslaste teemalisi trükiseid. Üks viimaseid neist oli põhjalik ülevaade eestirootslaste põgenemisest Rootsi 1943.-1944. aastal.

Pakri saartels ündinud Einar Mihlberg on aga olnud tegev Pakri kabelite mälestusfondi juures ning ta on üks neist, kes on Rootsis elus hoidnud Pakri saarte tantsu ja muusikakultuuri. Mihlberg on pikka aega olnud Pakri tantsurühma aktiivne tantsija ja veel mullu suvel võis teda näha Haapsalus eestirootslaste laulu- ja tantsupäeval Pakri pulmatantse tantsimas.

Jana Stahli sõnul esitati kultuurikandja tiitlile tänavu kümmekond kandidaati.

Kolmandat aastat välja antav Eestirootsi kultuurikandja tiitel koos Pöhli medaliga on eestirootslaste tähtsaim tunnustus.

Kultuurikandja tiitli on saanud Ivar Rüütli, Endel Enggrön, Göte Brunberg, Toomas Lilienberg ja ka Rootsi kuningas Carl XVI Gustaf.