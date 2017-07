Publiku lemmik on nahast auto

Malle-Liisa Raigla

Publiku lemmik oli 1929. aasta Ford. Arvo Tarmula

Haapsalu autopeo teine päev jätkus samas rütmis – lossihoovis olid autod näituseks välja pandud ja seal toimusid kontserdid, vanalinn oli festivalikülastajatest umbes, Vasikaholmi ranna parklas sai sõita monster-autodega ja tõusis lõbusõitudeks õhku helikopter.

Samuti valiti traditsiooniliselt parim auto. Tänavu osutus publiku lemmikuks Soomest tulnud Marco Hämäläinenile kuuluv 1929. aasta Ford Model A. Auto on ehitatud steampunk-stiilis ja üleni nahaga kaetud. Kui omanik auto ostis, oli see tema sõnul vaid hunnik juppe. Auto ehitamiseks kulus omanikul umbes aasta ja kõik vabad hetked.

Auhinda üle andes naljatas päevajuht Margus Pilt, et autol on taga käru ämma vedamiseks. Sama auto võitis ka kategoorias Best Pickup & Van.

Kuigi ametlikult toimus põhiüritus lossihoovis, käis hoopis melu Karja tänaval ja telklas ning lossihoov jäi pigem vaikseks ja rahulikuks kohaks.