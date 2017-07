Haapsalu autopidu läks käima (7)

Malle-Liisa Raigla

Soomlase Teijo Pullineni auto on ehitatud mitmest kokku ja kasutatud on isegi kontoritoolide detaile. Arvo Tarmula

Eile saabus Haapsallu üle tuhande Ameerka päritolu auto, et seal pidada Baltimaade suurimat autopidu ja sellega koos täita terve Haapsalu raske mootorimürinaga.

Näitusele Haapsalu lossihoovi läks siia saabunud enamasti vanadest Ameerika autodest sadakond. Selleks, et autode valik näitusel igal aastal erineks, ei tohtinud viimasel kahel aastal näitusel juba osalenud autod tänavu uuesti näitusel olla. See aga ei keelanud varem juba näitusel olnud autoga mööda linna müristada. Linnas kokku on üle tuhande Ameerika päritolu auto.

Näitusel olevad autod olid jaotatud vastavalt oma olemusele – väga vanad autod olid koos, sama firma autod olid lähestikku jne.

Näituse vahele sai kuulata kontserte. Tundus, et esimese päeva kõige populaarsemaks kujunes esmakordselt autopeol toimunud burleskišõu, kus esinesid Fay Loren Hollandist ja Miss Betsy Rose Suurbritanniast, sest juba tükk aega enne nende esinemist voolas rahvast linnuse väiksesse hoovi ning pärast neid esinenud Elephants from Neptune`i kontserdile jäi publikut väga vähe.

Esimese autopeo päeva lõpetas traditsiooniliselt naiste cruising läbi linna.

Täna valitakse näitusel olevate autode seast kaheksas kategoorias parim auto. Samuti jätkuvad kontserdid.