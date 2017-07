Politsei: Varikul tegutseb varas

Kaire Reiljan

Turvakaamera salvestus Nõva kandis ringi liikuvast tundmatust mehest, kelle kohta politsei infot ootab.

4. juulil käidi aknaklaasi eemaldamise teel sees Nõva valla Variku külas asuvas suvilas, kust varastati hõbelusikaid. Vargusega tekitati 300 eurot kahju.

Haapsalu politseijaoskonna menetlustalituse juhi Vello Palmitsa sõnul liigub ringi kummaline sissemurdja, kes käib majades sees, kuid enamasti ei varasta sealt midagi.

Jaanipäevast alates tulnud Varikult teateid neljast sellisest sissemurdmisest. „Keegi on majades ringi tuhninud, kui varastatud pole midagi, ka alkoholi mitte,” rääkis Palmits.

Palmits lisas, et ühelt turvakaamera lindistuselt on näha, et seal kandis liigub ringi seljakotiga vanem meesterahvas. Politsei palub kõigil, kes mehest midagi teavad või teda tunnevad, Haapsalu politseijaoskonda.