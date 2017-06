Haapsalu kortermajad jäävad mõneks ajaks sooja veeta (4)

Lemmi Kann

Katlamaja. Foto: Kristjan Kosk

Teisipäeval jõudsid Utilitasele kuuluva Haapsalu katlamaja ja soojustorustiku peamagistraali renoveerimistööd sellesse järku, kus kortermajad jäävad mõneks ajaks sooja veeta, sest muud moodi seda mahukat renoveerimist teha ei saa.

Pärast Haapsalu katlamaja renoveerimist on Haapsalu senisest paremini toasoojaga kindlustatud ja nädalaid ilma sooja veeta ei tohiks enam ette tulla, kinnitas Utilitase Haapsalu osakonna juhataja Rein Paju.

„Me teavitasime ka kõiki oma klientidest korteriühistuid ja loodetavasti on majade elanikele info edasi antud. Aga kui inimestel on küsimusi või probleeme, siis üks võimalus on vaadata infot soojakatkestuste täpsete aegade kohta meie kodulehelt. Seal on samuti telefoninumber ja meile võib ka helistada,” selgitas Paju.

Osas majades võivad katkestused kesta kuni kolm nädalat, teistes vähem, kuid augusti keskpaigaks peaks vähemalt praeguste plaanide järgi olema tööd nii kaugel, et soojakatkestusi enam ei tule.

„Augustis ei tahaks me küll enam katkestusi tekitada, aga eks aeg näita, kui libedalt need torutööd sujuvad. Hakkame järjest avama maa-aluseid torustikke ja me ei tea, mis meid seal ees ootab. Oleme aega planeerinud seniste kogemuste põhjal ja loodame, et suudame sellest ka kinni pidada,” rääkis Paju.

Hea teada

Teated soojakatkestuste kohta https://www.utilitas.ee/soojuskatkestused/,

Utilitase soojuskatkestuste infotelefon 610 7111

