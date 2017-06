Palivere rattamaratoni võitis Silver Schultz

Ülipika distantsi võitjakolmik, esiplaanil Silver Schultz. Foto: Grete Lehemaa

Pühapäeval peetud Marimetsa Kapi III etapp Palivere XII rattamaraton oli teistest veidi erinev, kuna valida oli kahe pika põhidistantsi vahel: 31 km ja 56 km.

56 km rada oli mõeldud väga hea ettevalmistusega ja teravamaid elamusi otsivatele ratturitele ja nad ei pidanud pettuma. Pettuma ei pidanud ka 31 km ja lühema, 15 km võistlusmaa läbijad – ilus ilm ja raske, kuid põnev rada. Ka lastesõitude distantsid erinesid eelnevatest etappidest – vanematel oli vaja sõita 1,4 km ning noorematel 0,8 km.

56 km ehk ülipika distantsi võitis Silver Schultz (AT Sport Mobile.ee) kaheksasekundilise edumaaga Margus Sirveli (RR Siplased) ees, kes oli ka M40 vanuseklassi esimene, 3. kohale tuli Tarmo Neemela (Team Amps).

Võiduga Paliveres kordas Silver Schultz oma eelmise aasta saavutust ning jätkab sel aastal Marimetsa Kapi sarja liidrina.

Esimene naine ülipikal distantsil oli Liina Märtin (Costa Bicilleta) ajaga 2:47:05, talle järgnesid Rita Toome Pajusti (RR Siplased) ning Anneliis Puu (Sportlove).

Läänemaa esimene sportlane ülipikal distantsil oli Andres Kukk (Kord Kuus), finišeerides 40. kohal ajaga 2:34:39 – M-vanuseklassi üldarvestuses 18. koht. Kokku läbis 56 km distantsi 11 läänlast, nende seas ka üks vapper naine, Gerda Algre, kes naistest oli neljas ajaga 3:08:49.

31 km pikkuse raja finišijoone ületas esimesena Meelis Rebane (AT Sport Mobile.ee) ajaga 1:13:52, olles M40 esimene. Teiseks tuli Henrik Kivilo (AC Racing), kaotades võitjale veidi üle minuti. Kolmandana finišeeris Rivo Pajuri (Saksa Automaatika ProTeam). Taas oli läänlastest parim Argo Vooremaa – 36. koht ajaga 1:25:41. Läänlastest teisena lõpetas Agu Simulask, hõivates M50 vanuseklassis 3. koha.

Naistest oli 31 km distantsil parim Merilin Metsalu (Adduco kolimisteenused) ajaga 1:26:39. Viis minutit hiljem järgnes Marianne Palusoo (Saksa Automaatika ProTeam) ning kolmandaks tuli parim läänlane Kädi Raadla (SK Sula).

Lühikese põhisõidu ehk 15 km raja esimene oli M16 vanuseklassi esindaja Robert Johanson (CFC spordiklubi) ajaga 00:38:25, kes võitis ka eelmise etapi lühikese distantsi. Talle järgnesid paari sajandiksekundilise vahega Romet Pajur (CFC spordiklubi, M14 vanuseklassi esimene) ja Matvei Tarassov (Nõmme Rattaklubi).

Peagi finišeerisid ka naised: esimesena Annabrit Prants (KJK, N16) ajaga 00:43:27, teisena Maris Lillep (RedBike Pyssid) ning kolmandana Darola Kruusik (MyBody).

Ka lühikesel distantsil olid läänlased esindatud; üldarvestuses teise läänlasena lõpetanud Rünno Raadla (SK SULA) saavutas ajaga 00:48:59 M12 vanuseklassis teise koha.

Kokku oli Paliveres võistlustules 597 ratturit.

Kõik suured ja väikesed rattaspordihuvilised on oodatud 5. augustil Vormsi VI rattamaratonile, kus osalemiseks on saab praamikohti broneerida alates 5. juulist. Samuti on 23. juulil tulemas Haapsalu XII triatlon.

Grete Lehemaa