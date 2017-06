Nõva vallavanem soovib ametist lahkuda tervislikel põhjustel (2)

Kaie Ilves

Nõva vallavanem Deiw Rahumägi esitas lahkumisavalduse. Foto: Urmas Lauri

Kriminaalkuriteos süüdi jäänud Nõva vallavanem Deiw Rahumägi on esitanud lahkumisavalduse tervislikel põhjustel.

Volikogu esimees Peeter Kallas ütles Lääne Elule, et volikogu vabastabki vallavanema ametist just sellepärast, mitte põhjusel, et kriminaalkorras karistatuna ei tohi Rahumägi enam riigiametis töötada.

Nõva volikogu liige Ilme Peedoson süüdistab Peeter Kallast venitamises. „Meest on vaja võimalikult kaua palgal hoida. Lõpuks venitavadki valimisteni välja,” ütles Peedoson.

Rahumägi jäi ametiauto kuritarvitamises ja vallale rahalise kahju tekitamises lõplikult süüdi 7. juunil, mil riigikohus otsustas, et ei võta asja menetleda. Esimeses kohtuastmes oli Rahumägi mõistetud õigeks, teises kohtuastmes süüdi. Viimane otsus jäi kehtima. Kriminaalkorras süüdi mõistetud isik ei tohi riigiametis töötada ja volikogu peab ta mõistliku aja jooksul ametist vabastama.

Volikogu liikmed Ilme Peedoson ja Virve Tauts tegid Kallasele ettepaneku volikogu erakorraliselt kokku kutsuda kutsuda 20. juunil (kaks nädalat pärast süüdimõistmist), et vallavanem ametist maha võtta. Peeter Kallas seda ei teinud. „Otsuse eelnõu oli ette valmistamata,” põhjendas Kallas.

19. juunil esitas Rahumägi lahkumisavalduse tervislikel põhjustel.

Volikogu korraline istung peetakse tuleval neljapäeval, 29. juunil.