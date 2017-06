Galerii: Väiksel viigi ehitatakse “Luikede järve” jaoks lava

Lemmi Kann

Täna hakkas Ehto OÜ Väikse viigi ääres ehitama lava, millel saab toimuma Tšaikovski festivali üks erakordsemaid sündmusi.

Juuni lõpus toimub Haapsalus suurejooneline Tšaikovski festival ja esimese õhtu maasikaks on „Luikede järve” parimaist paladest koosnev balletietendus 30. juuni keskööl Väikesel viigil. See etendus tõotab minna Eesti balleti ajalukku, sest lava, millel Estonia baleriinid Tšaikovski maailmakuulsa balleti tippnumbreid esitavad, paikneb keset Väikest viiki.

Ehto OÜ alustas täna lava ehitusega.

Lava suurus on 10×10 meetrit. Haapsalu linna avalike suhete juht Tõnu Parbus ütles, et esialgu oli plaanis kasutada kohalikus ettevõttes Cipax toodetud pontoone, kuid need ei oleks andnud balletietenduse jaoks mõeldud lavale piisavat stabiilsust.

Nüüd pannakse lava alla suure läbimõõduga torud, mis on otstest suletud. "See lahendus peaks lava stabiilseks tegema. Lava nurkadesse pannakse jalad, millega lava põhja külge kinnitub," selgitas Parbus.

"Lava saab teoks sponsorluskorras- Ehto OÜ poolt on materjal ja ehitus, Haapsalu veevärgilt elekter ja Cramo toetab aedadega," lisas Parbus.

Fotod: Arvo Tarmula