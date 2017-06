Galerii: Aivar Mäe ja Urmas Sukles lõid Pipi juuresolekul käed: Estonia tuleb!

Lemmi Kann

Haapsalu kultuurikeskuse laval allkirjastati täna kultuurialane koostöölepe rahvusooper Estonia ja Haapsalu linna vahel, mis tähendab, kuulsad muusikalid-operetid-balletid jõuavad nüüd ka Haapsallu.

Sellest tähtsast sündmusest olid palutud osa saama Haapsalu lasteaedade lapsed. Lisaks lastele olid kutsutute hulgas ka Haapsalu kultuurikeskuse ja linnavalitsuse töötajad.

Päevakangelane Pipi laskis end natuke oodata, kuna lennuk otse Kurrunurruvutisaarelt hilines. Küsimus, miks Pipi mereäärsesse linna oma laeva Keksutajaga ei saabunud, jäi lahtiseks.

Ja siis ta viimaks tuligi oma kuulsa Pipi-lauluga, mida teavad vast küll eestimaalased.

Teatridirektor Aivar Mäe rääkis pärast seda, kui suur on Estonia teater ja et selle orkester, koor, tantsijad ja lauljad, keda on kokku üle 500, hakkavad alates sügisest Haapsalus käima. „Me alustame vaikselt ja muudkui kasvame,“ lubas Mäe.

Kõigepealt tulebki Haapsallu Pipi oma sõpradega ja pärast seda tuleb täiskasvanutele „Savoy ball“ Märt Avandiga peaosas. Ja ülejärgmisel aastal tuleb ballett.

Lisaks etenduste ja kontsertide andmisele korraldab Estonia ka mitmeid ooperi- ja balletihariduslike lasteprojekte koolides ja lasteaedades ja palju muud.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles lastele, et nad räägiksid kindlasti kodus vanematele ka, kes ja mis täna Haapsalu kultuurikeskuses oli ja mis edasi juhtuma hakkab.

Ühistele kavatsustele pandi allkirjad uhkete kirjutussulgedega.

Kui ametlik osa läbi sai, hakkas Pipi oma kuulsa „saab sööki, saab jooki“- laulu saatel kõigile pannkooki jagama.

„Ma ei teadnudki, et Pipi tegelikult ka olemas on,“ vangutas üks poiss pead.

Foto: Arvo Tarmula