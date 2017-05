Reformierakonna Haapsalu piirkonna uus juht on Urmas Koppe (1)

Toimetanud Kaire Reiljan

Urmas Koppe. Foto Reformierakond

Esmaspäeval valisid Reformierakonna Haapsalu piirkonnaorganisatsiooni liikmed piirkonna uueks esimeheks Urmas Koppe.

Koppe valiti esimeheks konsensuslikult. Samal ajal valiti ka uus piirkonna juhatus, kuhu kuuluvad nüüd senine Ridala piirkonna juht Reimo Nebokat ja endine Lääne maavanem Innar Mäesalu.

Urmas Koppe sõnul on Reformierakond olnud Haapsalus aktiivne juba paarkümmend aastat, mille jooksul on linn ja seda ümbritsevad piirkonnad jõuliselt arenenud. “Oleme valmis ka edaspidi endast kõik andma, et Haapsalu areneks ning inimestel oleks siin hea elada ja külalistel mõnus käia,” sõnas ta.

Urmas Koppe liitus Reformierakonnaga 2013. aastal ning on olnud aktiivne Reformierakonna Ridala piirkonnaorganisatsiooni juhatuse liige. Urmas Koppe töötab Haapsalu Linnamajanduse aktsiaseltsi juhina.

Reformierakonna Läänemaa maakonnaorganisatsiooni esimehe Lauri Luige sõnul on Koppe näol tegemist aktiivse ja sihikindla erakonnakaaslasega, kes on kahtlemata väärikas juht Haapsalu organisatsioonile, mis on erakonna üks vanemaid piirkondi.

Uue juhtkonna valimise vajadus tulenes 24. märtsil toimunud Haapsalu ja Ridala organisatsioonide üldkoosoleku otsusest, millega moodustati ühtne Reformierakonna Haapsalu piirkondlik organisatsioon.

Ühinemine toimus tulenevalt haldusreformist, mille kohaselt moodustub Haapsalu linnast ja Ridala vallast ühtne haldusterritoriaalne üksus Haapsalu linn.

Reformierakonna Haapsalu organisatsioonis on 146 liiget.