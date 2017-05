Lihula raamatukogus avab näituse metalli- ja nahakunstnikust naiskodukaitsja

Toimetanud Kaire Reiljan

Egge Edussaar-Harak omavalmistatud muinasriiete kollektsiooniga Haapsalu näituse avamisel. Foto arhiiv

Neljapäeval avab Lihula raamatukogu lugemissaalis näituse „Ennevanasti" Tartu ringkonna naiskodukaitsja, metalli- ja nahakunstnik Egge Edussaar-Harak. Avamispäeval viib kunstnik läbi ka töötoa, kus õpetab valmistama nahast käepaela.

Näitusele "Ennevanasti" on kunstnik toonud omavalmistatud uhke muinasriiete rekonstruktsiooni, loomaornamentidega noad, maalingutega portselannõud, sepised, nahast noatuped, käekotid, ehted, sõbad ja nõeltehnikas kampsuni, mütsi ja põlvikud.

Muinasaja kostüümi valmimine võttis aastaid. Kostüümi kaunistamiseks tegi kunstnik käsitsi 18 meetrit ketti – ainuüksi selle valmistamine võttis aega pool aastat. Need rõivad ja ehted pole tehtud näituse tarvis, vaid neid kannab Edussaar-Harak ise muinasaja kehastamise üritustel.

Lisaks manekeeni selga sobitatud muinaskostüümile on näituse vitriinides väljas tema valmistatud metallehted, uhkelt kaunistatud noad ja noatuped. Mõned noad on hõbedased, vesipühvli sarvest käepidemega, kaunistatud vääriskividega. Uhked nahksetes karpides noad on kunstikooli lõputöö.

Näituse tarbeks õnnestub kunsnikul harva nuge hoida, sest tavaliselt leiavad need kiiresti omaniku. Peamiselt on uuteks omanikeks kaitseliitlased, kaitseväelased, metsa-ja jahimehed. Kunstniku valmistatud noead ei ole pelgalt iluasjad, vaid tarbeesemed. „Ilusa asjaga on ikka palju parem tööd teha kui koleda roostes plekitükiga,” ütleb Edussaar-Harak.

Uudistamist ja uurimist väärib nõeltehnikas kampsun, mille tegemine nõuab kunstniku sõnul küll palju aega ja vaeva, kuid mis on palju-palju paksem ja soojem kui tavalised kudumid. Pilku püüavad ka lambanahast mängukarud. Need on samuti valmistatud käsitsi ning puidust seibid ja ühendused on kunstniku tehtud. Silmailu pakuvad kaunite maalingutega portselanist tassid, taldrikud ja vaagnad. Maalimisel on kunstnik kasutanud ehtsat kulda ja hõbedat.

Naiskodukaitsjana on Egge Edussaar-Harak Tartu ringkonnas ajalookomisjoni liige, ta on olnud jaoskonna juhatuse liige ja esmaabi rühma juht. Läänemaale jõudiski tema looming Kaitseliidu Lääne maleva kutsel.

Näituse avatakse Lihula raamatukogu lugemissaalis 11. mail kl 16 ja seda saab näha 27. maini.

Veebruaris oli sama näitus välja Haapsalu raamatukogus.