Õudusfilmifestival keskendub fantastilistele olenditele

Malle-Liisa Raigla

Tänavune, järjekorras juba 12. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival (HÕFF) keskendub filmidele, milles on kujutatud mitmesuguseid fantastilisi olendeid.

HÕFFi programmijuhid Helmut Jänes ja Maria Reinup lubavad seekordsel festivalil anda sümboolse elutööauhinna kõigile neile, kes on vaatajaile kinkinud usu fantaasiamaailma ning aidanud mõista, millist rolli meie enda eksistentsi lahtimõtestamises nende loodud filmiolevused mängivad.

Festivali jooksul saab näha nii vana filmiklassikat kui ka nüüdisaegseid filme, mis sobivad suisa friikidele.

Filmiklassikast saab esile tuua John Carpenteri filmi „Võõrkeha”, mis tõstis 35 aasta eest lati visuaalsete efektide kujutamisel täiesti uuele kõrgusele.

„Võõrkeha” räägib Antarktikas töötavast ameeriklaste ekspeditsioonist, kelle juurde satub Norra kolleegide koer, keda püüab hullunud norrakas tappa. Peagi selgub, et koer on muteerunud tundmatuks eluvormiks ja suudab võtta üle ükskõik millise muu eluvormi, sh inimese oma. Teadlased ei tea enam, keda endi seast usaldada. Nii algab võitlus oma hirmudega ja ka juba võõrast eluvormist nakatanud kaaslastega.

„Kindlasti saaks just 1980ndaist leida kümmekond suurepärast filmi, mis oleksid sobinud meie tänavust fookust kaunistama,” rääkis programmijuht Helmut Jänes. „Siiski on John Carpenteri linateos teistest niivõrd erinev ja mitmekihilisem, et seda ei saagi vaadata pelgalt mitte õudusfilmina, vaid pigem kui efektirohket mõistulugu inimese eksistentsiaalsest olemisest.”

Peale selle linastuvad HÕFFil kaks populaarset ulmeõudusfilmi – „Tulnukas” (1979) ja selle järg „Tulnukad” (1986) –, mida peavad filmikriitikud tulnukasaagade parimaiks filmideks.

„Oleme väga õnnelikud, et saame festivali publikule näidata kõige paremaid ja paeluvamaid ulmefilme, mida võivad paljud küll peast tsiteerida, kuid mille uuesti nägemine suurelt ekraanilt tekitab ikka ja jälle mõnusaid külmavärinaid, justkui oleks tegu veel nägemata teostega,” ütles Jänes.

Festivali avafilm on „Väikesed kuritööd”. Festivali kunstilise juhi Maria Reinupi sõnul on see musta huumoriga vürtsitatud stiilipuhas põnevik, milles on tunda tugevat autori kätt. Filmi maailmaesilinastus oli vaid mõni päev tagasi SXSWi festivalil Austinis. HÕFFil on linateose ametlik Euroopa esilinastus.

Laupäeval linastuvat Flying Lotuse filmi „Kuso” on tehnika-, teadus-, kunsti- ja kultuuriajakiri The Verge nimetanud kõige vastikumaks filmiks, mis eales tehtud on. Filmis kujutatakse luupainajalikku pilti hävitava maavärina järgsest Los Angelesest, kus võitlevad vähesed ellujäänud oma elu eest. Festivali kavas on see liigitatud ka filmide alla, mis sobivad friikidele.

Õudusfilmide vahele saab vaadata pooletunnist dokumentaalfilmi „Tartu Video kroonikad,” mis annab ülevaate 1980ndail alguse saanud illegaalsest videokassettide levist, mille vahendusel jõudsid siinseisse kodudesse ja hiljem ka esimeste videokinode ekraanidele raudse eesriide tagant pärit ihaldatud löökfilmid „Rambo”, „Terminaator”, „Visa hing” jt.

Tänavune, järjekorras kaheteistkümnes HÕFF peetakse 28.–30. aprillil Haapsalus. Aastatega on HÕFF kujunenud teravaid kinoelamusi otsivate filmifännide kevadhooaja tippsündmuseks.

Festivali eesmärk on tutvustada Eesti ja lähiriikide kinopublikule valikut värskeid õõva- ja fantaasiafilme, kultusklassikuid ning maailmakino varamut võimalikult laiahaardelises filmivalikus. HÕFFi programmi koostamise põhimõte on vältida Hollywoodi peavoolu õudus- ja fantaasiafilme ning keskenduda sõltumatule ja art-house žanrifilmidele, mida Eesti kino- ja videolevist on raske leida.

12 aastaga on HÕFFist kujunenud omanäoline ja rahvusvaheliselt tunnustatud filmifestival, mida kiidetakse tänu unikaalselt lahedale atmosfäärile ja tugevale programmile. Samuti on HÕFF Baltimaade suurim žanrifilmide festival, mis näitab parimaid, julgemaid ja originaalsemaid põnevus-, fantaasia- ja õudusfilme.