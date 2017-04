Prokuratuur: piirivalvurite hukkumise põhjuste uurimine ei ole lõppenud (1)

Toimetanud Kaire Reiljan

Mullu suvel toimunud traagilises õnnetuses hukkusid Haapsalu politseijaoskonna piirivalvurid Renee Kark ja Tarmo Kammer. Foto arhiiv

Lääne prokuratuur avaldas tänases "Õhtulehes” ilmunud artikli suhtes vastulause ja kinnitas, et kahe piirivalvuri surmaga lõppenud õnnetuse uurimine pole veel lõppenud.

Täna avaldas Õhtuleht artikli „Paadiõnnetuses hukkunud piirivalvurid tappis päästevarustus – õigemini selle vale kasutamine“. Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold teatas, et prokuratuur artiklis esitatud väiteid ei kinnita.

Kriminaalmenetlust juhtiva Lääne ringkonnaprokuröri Indrek Kalda ütles, et kuna kriminaalmenetlus ei ole veel lõppenud, ei ole ka võimalik kindlalt väita, mis juhtus ning mis põhjustas kahe piirivalvuri hukkumise.

„Uurijad on tõepoolest palunud prokuratuurilt luba uurimise lõpetamiseks, kuid seda luba ei ole antud. Lääne ringkonnaprokuratuur peab praeguses tööfaasis veenduma, et kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendid ja läbi viidud menetlustoimingud on piisavad ja kooskõlas tehtud järeldustega. Vajadusel tehakse prokuratuuri nõudmisel lisatoiminguid,” lisas ringkonnaprokurör.

Kalda sõnul ei saa seni, kuni luba menetluse lõpetamiseks ei ole antud, pidada uurimistulemusi lõplikeks ega käsitleda ühtki järeldust tõesena. „Prokuratuur taunib kestva menetluse tõendite jõudmist meediasse ning ennatlike järelduste esitlemist tõe pähe,” ütles ta.

Ringkonnaprokurör kinnitas, et kriminaalmenetluse lõpetamisel antakse esimesena võimalus tulemustega tutvumiseks hukkunute omastele. Seejärel antakse tulemustest teada ajakirjandusele ja avalikkusele.