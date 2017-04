Kaupo Meieli kommentaar: vaimulikud, filmid ja meie igapäevane õudus

Toimetas Lemmi Kann

Kaupo Meiel. Foto: erakogu

Tänavuse HÕFFi muudab eriliseks, et tahtliku või tahtmatu turundustegevuse tagajärjel asus festivali vastu üles grupp Haapsalu vaimulikke, kes pöördusid Haapsalu linnavalitsuse ja volikogu poole ettepanekuga mitte toetada linna rahaga õudusfilmide festivali, vaid kaaluda selle asemel näiteks kohaliku muusikahariduse toetamist, rääkis kirjanik Kaupo Meiel Vikerraadio päevakommentaaris.

Siinkohal võiks muidugi küsida, et vahest ei tohiks kirikutele raha anda – pigem toita selle eest lapsi ning istutada puid –, kuid see oleks puhas demagoogia.

Neil päevil esines grupp Haapsalu vaimulikke uue pöördumisega, milles muu kõrval seisis, et „HÕFFi püütakse näidata kena kultuuriüritusena, mille toetamine oleks justkui avalik huvi. Tegelik mõju on aga mitmekülgselt halb.“ Tsitaadi lõpp.

Kirjanik Andrus Kivirähk teatas vaimulike esimese pöördumise peale Naistelehes, et kirikutegelased võiksid enne festivalide keelamist oma seintelt koristada risti löödud laiba.

Kivirähk suhtub kirikusse teadagi destruktiivselt, aga lammutamist ja vimma on meie ühiskonnas ju niigi palju ning edasi need meid ei vii. Seetõttu võiksid vaimulikud ja õudusfilmide festivali korraldaja leida hoopis ühise keele, võttes lähtekohaks Igor Volke arvamusavalduse Maalehest, milles ta teatas, et Jeesus Kristus võis olla tulnukas.

Niisiis on kirikutel ja õudusfilmidel päris suur ühisosa. Soovitan omalt poolt kõigil vaimulikel külastada HÕFFil linastuvat Ridley Scotti sügavalt kristlikku filmi „Alien“ ehk „Tulnukas“.

Loe pikemalt ERR-i uudisteportaalist.