ERR: Haapsalu vaimulikud levitavad valeinfot (1)

Lääne Elu

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival avati Haapsalu kultuurikeskuse ees eelmisel aastal, sama on kavas ka tänavu – juba reedel kell 19. Foto: Arvo Tarmula

Eesti rahvusringhäälingu Lääne- ja Hiiumaa korrespondent Juhan Hepner lükkab ümber Haapsalu vaimulike valeväited ERRi aadressil.

Vaimulikud kirjutavad oma pöördumises: "Aselinnapea tele-eetris öeldu, et HÕFF on suure osavõtjate arvuga festival, on ilmselgelt eksitav. Palju külalisi pidi olema linna ettevõtlusele kasulik ja seega lisaargument linnapoolsele toetusele. Ent tema poolt välja öeldud osavõtjate arv – 3500 – saadi ilmselt kõikide kinoseansside vaatajate arvu summeerimisel, mis pole ligilähedaseltki külastajate arv. Vaatajate hulk ju olulisel määral kattub. Petta said nii ettevõtjad kui ka kogu avalikkus, kuna ERR eetrist anti "Aktuaalse kaamera" vaatajatele valeinfot."

ERRi lugu vaimulike mainitud detaile ei puuduta. Osavõtjate arvust räägib Haapsalu aselinnapea Liina Põld TV3 loos.