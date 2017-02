Kullamaal esinesid noored muusikud

Loit Lepalaan

Noored muusikud vaskpilliansamblis "Tuulisbrass". Foto erakogu

Laste ja noorte kultuuriaasta puhul esines laupäeval Kullamaal Eesti noorte vaskpilliansaambel „Tuulisbrass“.

Tänavuse aasta on kultuuriministeerium kuulutatud laste ja noorte kultuuriaastaks, mis oma mõttelt ja sisult väärtustab ja pöörab tähelepanu meie järelkasvule nii looja kui publiku seisukohalt. Sellest mõtest kantuna esinesidki laupäeval Kullamaal noored muusikud.

Eesti noorte vaskpilliansaambel „Tuulisbrass“ Tallinnast astus üles väga nõudliku, mitmekesise ja huvitava kavaga, mis eeldas mängijatelt kõrget mängutaset.

Et tegemist polnud just igapäevase ansamblikooslusega, siis mõni selgitav sõnav sellel teemal. Vaskpilliansamblite tekkeloos mängis olulist osa meie põlise naabri Venemaa kultuuri-ja muusikaelu. 1840. aastal asutatud Venema Muusika Ühingu ning paar aastat hiljem ellukutsutud Peterburi Konservatooriumi tegevus pani aluse taoliste koosluste tekkele. Olgu mainitud, et mõlema institutsiooni patroon oli Venemaa suurvürstinna Jelena Pavlovna, keiser Alekasnder I venna Mihaili abikaasa, kelle vanaema, Württembergi printsess Auguste Karoline põrm puhkab Kullamaa kirikus.

Eesti noorte vaskpilliansambel „Tuulisbrass“ esines Kullamaa kultuurimajas koosseisus: Villem Süvari ja Martin Einmann trompetid, Mariel Oserov metsasarv, Karl Abro eufoonium ja Toomas Oskar Kahur tuuba. Kõik noored muusikud õpivad Tallinna muusikakeskkoolis ja Nõmme muusikakoolis ning nende juhendaja ja mentor on kauaaegne Rahvusooper Estonia trompetist Aigar Kostabi.

Põnev teadasaamine kontserdi külastajatele oli fakt, et noor trompetimees Martin Einmann, kes peale instrumendiõppe Nõmme muusikakoolis laulab ka Rahvusooper Estonia poistekooris, on Kullamaa juurtega. Tema vanaisa on nimelt akadeemik ja maalikunstiala professor, Kullamaal, Laukna külas sündinud ja omaaegses Silla koolis õppinud Eduard Einmann.

Kontserdi kavas olnud muusikatükid oli mängitud säravalt, hoogsalt ja igati väärikalt, mida puublikum kauakestva aplausiga tervitas. Kahju vaid, et noorte kultuuriaastale pühendatud kontserdi kuulajate hulgas puudusid Kullamaa keskkooli lapsed ja noored Kullamaa muusikasõbrad. Rõõmsate kohtumisteni laste ja noorte kultuuriaastal 2017.

Loit Lepalaan