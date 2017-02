Eksperdid ei näe Eesti esimese meretuulepargi rajamisel ületamatuid takistusi

Toimetanud Urmas Lauri

Keskkonnaministeerium avalikustas kümme aastat kestnud uuringute tulemusel valminud keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande, mille eesmärgiks oli selgitada Loode-Eesti rannikumere tuulepargi rajamise tingimusi. Kokkuvõttes ei leitud ühtegi olulist negatiivset mõju, mis leevendusmeetmete kasutuselevõtul keskkonda märkimisväärselt mõjutaks.



KMH eesmärk oli selgitada, kas ja millistel tingimustel on võimalik arendaja poolt kavandatav kuni 1100 MW meretuulepargi rajamine ellu viia ja millised on võimalikud olulist negatiivset keskkonnamõju leevendavad meetmed. Aruande koostamise aluseks olid ulatuslikud valdkondlikud uuringud ja eksperthinnangud.



Loode-Eesti meretuulepargi arendaja AS Nelja Energia tegevjuhi Martin Kruusi sõnul on kõige olulisem, et kümme aastat kestnud uuringute ja läbirääkimiste tulemusel on nüüd jõutud nii keskkonna kui kogukonna seisukohalt sobivaima lahenduseni. “Valminud keskkonnamõjude hinnang annab meile kindluse, et meretuulepark rajatakse viisil, mil puuduvad olulised negatiivsed mõjud nii Hiiumaa elanikele kui külalistele. Arutelude tulemusena korrigeerisime näiteks tuulepargi arendusalade paiknemist ning loobusime esialgu väljapakutud tuulepargi aladest Neupokojevi ja Apollo madalatel,” lisas ta.



Kruusi sõnul tõstatub tuuleparkidega alati ka müra küsimus. “Hiiumaa rannikust minimaalselt 12 km kaugusele planeeritava tuulepargi puhul näitasid modelleerimise tulemused, et päeval lubatud 55 dB mürataseme ületamiseks tuleks kõige võimsama tuulikutüübi puhul minna vähemalt 270 m kaugusele tuulepargist. Öösel, kui on lubatud müratase 40 dB, tuleks selle saavutamiseks minna ca 1500 m kaugusele tuulepargist. See tähendab, et lubatud müra piir on rannikust rohkem kui 10 kilomeetri kaugusel,” selgitas ta.



Lisaks mürale, infrahelile ja vibratsioonile uuriti KMH käigus veel tuulepargi mõju merepõhja setetele ja rannaprotsessidele, merepõhja elustikule ja elupaikadele, vee kvaliteedile, hüdrodünaamikale, kalastikule, linnustikule, mereimetajatele, muinsusväärtustele, jääga seotud riske, navigatsiooniriske, võimaliku õlilaigu levikut ning projekti visuaalset külge. Samuti tuulepargi mõju sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, sealhulgas inimeste tervisele, heaolule ja varale, Hiiumaa turismile, kogukonnale, majandusele ja tööhõivele.



Kõige olulisemat positiivest mõju avaldabki tuulepargi rajamine sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, kuid KMH toob välja ka näiteks positiivse mõju kalade elupaikadele, kuna kunstlikud rifid hakkavad pakkuma elupaiku erinevatele merefauna ja -floora liikidele, andes sealhulgas toitu ja varju paljudele kalaliikidele.



Tuulepargi arendaja AS Nelja Energia soovib Hiiumaast põhja poole asuvasse piirkonda rajada avamere tuulepargi võimsusega 700 MW kuni 1100 MW ehk 100 kuni 160 tuulikut. Tuulikute omavaheline kaugus on ca 1 km. Tuulikute nimivõimsus on 4-7 MW, masti kõrgus 100-105 m ja rootori diameeter 130-164 m.



KMH ekspert oli Skepast&Puhkim OÜ, eksperdirühma kuulusid veel Tallinna Ülikooli Ökoloogiainstituut, Eesti Geoloogiakeskus, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut ning Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Ramboll Soome OY ja EMD International A/S.

