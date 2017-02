Haapsalu tennisekoolil jäi Ridala vallalt saamata tuhandeid eurosid

Kristjan Kosk

Tennisekooli juht ja treener Vello Kuhi. Foto arhiiv

Haapsalu tennisekooli ja Ridala valla vahelise arusaamatuse tõttu jäi tennisekoolil mullu saamata ligi 6400 eurot.

Nimelt oli 2010. aastal loodud Haapsalu tennisekooli ja Ridala valla vahel koostööleping, mille alusel tasus vald lõviosa Ridala valla laste tennisetreeningute eest. 2016. aasta algusest ei toetanud vald enam tennisekoolis õppivaid Ridala valla lapsi.

Haapsalu tennisekooli juht ja treener Vello Kuhi selgitas, et ühe lapse igakuised õppekulud tennisekoolile on 78 eurot. Treeningul osalemise tihedusest olenevalt tasub lapsevanem tennisekoolile 18–24 eurot. Ülejäänud vahe on kinni maksnud vald. Ta tegi seda 2016. aasta alguseni. Haapsalu tennisekoolis õpib 16 Ridala valla last.

Valla toetuse kadumisest hoolimata jätkas tennisekool mullu Ridala valla laste õpetamist oma raha eest. Kuhi tunnistas, et mullu oli vallaga sellest juttu, kuid ta jäi lootma, et endine seis taastub kiiresti. Seda aga ei juhtunud.

Tänavu jaanuaris sai Kuhi mõõt täis ja ta kirjutas vallale kirja, milles märkis, et selline tegevus pani tennisekooli majanduslikult väga raskesse seisu. „Kahjuks ei saa selline olukord enam jätkuda ja oleme sunnitud Ridala laste õppemaksu oluliselt tõstma, kui vald oma laste õpinguid ei toeta,” seisis kirjas.

Ridala valla haridus- ja kultuurinõunik Maire Vilbas tunnistas, et on väga kahetsusväärne, et selline asi juhtunud on. Ta selgitas, et tavakohaselt toetab Ridala vald lapse huvihariduse omandamist ainult ühes huvikoolis või huviringis. Haapsalu tennisekooli tegevuse rahastamiseks sõlmitud koostööleping võimaldas kõigil Ridala valla lastel võtta osa treeninguist ka sel juhul, kui õpilane õppis mõnes teises huvikoolis. „Mõnede arvates tekkis ebavõrdne seis ja selle kohta laekus pretensioone,” tunnistas Vilbas. See tekitas aga olukorra, kus Ridala vald otsustas tennisekoolis harjutavaid lapsi enam mitte toetada.

Haapsalu tennisekooli tegevust toetati vallaeelarvest koostöölepingu alusel, milles kokkulepitud toetussumma olenes õpilaste arvust. Vilbas selgitas, et koostööleping tennisekooliga sõlmiti korraga üheks aastaks ja lepingu lõppedes ei ole Ridala vallal kohustusi ega teki ka võlgnevusi tennisekooli ees. „Kui Ridala vallaeelarvest ei toetata huvitegevust, jääb huvitegevuse omandamise finantseerimine lapsevanemale,” leidis Vilbas.

Vilbas jätkas, et on Haapsalu tennisekoolile asja selgitanud ja praegu käib töö uue lahenduse leidmiseks. „Räägin veebruarikuu volikogus ka, et Ridala võiks endiselt toetada meie laste õpinguid tennisekoolis,” kinnitas Vilbas. Ta avaldas lootust, et volikogu toetab plaani tasuda erandkorras kõigi Ridala valla laste osalemise eest Haapsalu tennisekooli treeninguil. Mullu tennisekoolile maksmata jäänud summat vald tennisekoolile hüvitada ei kavatse. „Ma ei usu, et see tennisekoolile suure kahjumi tõi. Sellisel juhul oleksid nad võinud tõsta näiteks lapsevanema makstavat õppemaksu,” nentis Vilbas.

Vello Kuhi sõnul pole Ridala vallaga mullu maksmata jäänud osa kompenseerimist arutatud. „Mis on olnud, see on olnud ja kõik läheb õnnelikult edasi,” ütles Kuhi.