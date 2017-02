Läänemaa haigla saab Selveri heategevuskampaaniaga kogutud annetustest 3250 eurot



Tunamullu toetas Selver Läänemaa haiglat 3140 euroga. Foto: Arvo Tarmula

Tänavuse Selveri heategevuskampaaniaga koguti kõigi aegade rekordsumma – 123 800 eurot. Neljateistkümnendat aastat korraldatava projekti raames koguvad kõik Selverid heategevuseks raha oma maakonna haigla laste- või sünnitusosakonnale. Haiglaid sai toetada iga poeskäiguga, šokolaadide ostuga ning müntide annetuskasti jätmisega.

Suurim toetussumma, 46 500 eurot läheb Tallinna Lastehaigla hingamisfüsioloogia keskusele, mille eest on plaanis soetada köhaaparaat ja ostsillomeeter, millega saab väikelastel hingamisfunktsiooni mõõta. Läänemaa haigla saab kogutud summast endale 3250 eurot. Kogutud raha kulutatakse polikliinikusse füsioteraapia kabinetti uuemate ja kaasaegsemate töövahendite ostmiseks. Vahendid sobivad kasutamiseks nii laste kui täiskasvanud patsientide taastusraviks.

„Uhkusega korraldame Eesti üht suurimat heategevuskampaaniat,“ rääkis Selveri keti juht Kristi Lomp. „tahame aidata kaasa sellele, et haiglad saaksid soetada vajalikke instrumente ,“ lisas ta. „Tahan tänada kõiki Selverite töötajaid, meie koostööpartnereid ja kliente koostöö ja panuse eest!“

Sel aastal koguti heade klientide ja koostööpartnerite abiga rekordsumma 123 800 eurot (eelmisel aastal 113 500).

„Koos on kergem“ heategevusprojekt hõlmas perioodi 1. novembrist 2. jaanuarini. Kliendid said head teha iga ostuga, Mesikäpa šokolaadide ostuga ning annetuskasti raha jätmisega.

Sularaha kasutatakse ostmisel aasta-aastalt aina vähem ning seetõttu tehakse ka annetusi sularahas vähem. Suuremates linnades kogutud summad moodustavad lõviosa meie kampaaniarahast – oleme sularahalistest annetustest seda aasta-aastalt tasandanud nii, et väikesed haiglad ei saaks möödunud aastast väiksemat summat.

Kokku toetatakse üle Eesti 16 haiglat ja haiglate lasteosakonda. Aastate jooksul on kogutud toetusi üle poole miljoni euro, mis on läinud haiglate vahel jagamisele. Saadud raha eest ostavad haiglad esemeid, mille jaoks on enim vajadust – voodipesust kuni operatsioonilaudadeni.