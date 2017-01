Eestirootslased tahavad DNAtestidega oma päritolu selgitada

Kaire Reiljan

Eestirootslaste ajaloouurija Göte Brunberg loodab, et DNAtestid aitavad selgitada eestirootslaste päritolu. Foto Arvo Tarmula

Mullu eestirootsi kultuurikandja tiitli saanud Göte Brunberg kutsub eestirootslasi üles tegema DNA teste, mis aitaksid kindlaks teha nende geneetilise päritolu.

Kas DNA-analüüsiga on võimalik kindlaks teha seda väikest keskaegset rahvarännet, mis päädis rootsi asustuse tekkega Eesti rannikul ja saartel)? Selle üks eeldus on, et võimalikult paljud eestirootsi juurtega inimesed laseksid end testida. Siis on võimalik võrrelda eestirootslaste rahvakildu riigirootslaste, soomerootslaste ja eestlastega, uurida erinevusi ja sarnasusi,” kirjutab Brunberg eestirootslaste ajakirja Kustbon detsembrinumbris. Ta lisab, et analüüsi tegemine on ka võimalus anda oma panus inimkonna ajaloo uurimisse.

Testimiseks soovitab Brunberg ettevõttet Family Tree DNA, kus saab nende kodulehekülje familytreedna.com kaudu tellida testimiseks vajalikud vahendid. Testivariante on erinevaid – valida saab nii selliseid, mis võimaldavad leida võimalikult lähedasi sugulasi, kui ka selliseid, mis näitavad, kus inimene inimkonna sugupuus asub.