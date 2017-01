Ridala vallas vahetatakse välja pooled tänavavalgustid (1)

Urmas Lauri

Ridala vald kavatseb rekonstrueerida umbes pooled valla külades olevad valgustid. Uued valgustid saaksid Jõõdre, Panga ja Paralepa küla, uued valgustid ja valgustipostid on kavas paigaldada Uuemõisa alevikku.

Ridala plaanib valgustite tarbeks raha taotleda Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Vallavanem Helen Koppa sõnul tuleks vallal valgustite peale panna omaosalusena 35 protsenti kogumaksumusest ehk 110 000 eurot.

Kui ühtekuuluvusfondist õnnestub raha saada, võiks valgustite vahetamisega algust teha juba tuleval aastal, 2018 oleks uued valgustid paigaldatud.

Helen Koppa ütles, et Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemistoetusest on valgustitele kavandatud 80 000 eurot. Möödunud teisipäeval nõustus Ridala volikogu, et seda summat suurendatakse 110 000 euroni.

Ridala abivallavanema Ailar Ladva sõnul on Ridala vallas üle 600 valgusti, projekt hõlmaks neist umbes 300.