Naise põlema panna tahtnud sõjapõgenik pääseb vabadusse

Kristjan Kosk

Väidetavalt oma naise peaaegu tapnud sõjapõgenik toodi eile keskpäeval raudus käsi Haapsalus Lääne ringkonnaprokuratuuri. Foto: Arvo Tarmula

Reede keskpäeval toodi Süüriast pärit sõjapõgenik raudus käsi kahe politseiniku vahel Lääne ringkonnaprokuratuuri kokkuleppemenetlust sõlmima.

Haapsalus elavat meest süüdistati väidetavalt selles, et ta sidus 12. novembril armukadedusest tekkinud peretülis oma naise radiaatori külge, kallas ta üle süütevedelikuga ja ähvardas põlema panna. Tulesurmast päästis naise väidevalt asjaolu, et tüli jõudis klaarima pagulaspere tugiisik.

Naise kallal vägivallatsenud sõjapõgeniku advokaat Janek Valdma ütles, et jäi sõlmitud kokkuleppemenetlusega rahule. Kokkuleppe sisu kommenteerides jäi advokaat kidakeelseks. Küll aga mainis ta, et prokuröriga lepiti kokku tingimisi vanglakaristuses ja praegu vahi all olev põgenik pääseb varsti vabadusse.

Küsimusele, mida kavatseb Pagula sõjapõgeniku vahi alt vabanemisel ette võtta, ei soovinud Haapsalusse pagulasi vahendava tugiorganisatsiooni MTÜ Pagula tegevjuht Innar Mäesalu vastata.

Loe pikemalt tänasest Lääne Elu paberlehest.