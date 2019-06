Uuring: Lääne ringkonna prokurörid on teistest rohkem tööga rahul

Viimase kolme aastaga on prokurörid muutunud oma tööga vähem rahulolevaks ja nende pühendumus tööle on kahanenud, Lääne ringkonnaprokuratuuris ollakse siiski keskmisest optimistlikumad.

Prokuratuuri töötajate pühendumust ja tööga rahulolu raporti koostas Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar aastatel 2015. ja 2018. Tulemusi võrreldi ja ilmnes, et uuringu kahe kõige olulisema näitaja – pühendumus ning üldine rahulolu hinnangud on võrreldes kolme aasta taguse perioodiga langenud.

Uuringus vaadeldi kokku 13 pühendumust ja rahulolu mõjutavat teemavaldkonda. Piirkondlikus võrdluses joonistus välja kaks piirkondliku üksust, kus on kriitiliselt hinnatud alateemade osakaal võrreldes teiste üksustega märkimisväärselt madalam – võrreldes organisatsiooni keskmisega on hinnangud positiivsemad Viru ja Lääne ringkonnaprokuratuurides.

Mõlemas on ka töötajate pühendumus ja üldine rahulolu kõrgem kui organisatsioonis tervikuna.

Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar soovitab prokuratuuril mõelda, miks on Viru ja Lääne ringkonnaprokuratuurides hinnangud teistest üksustest kõrgemad ja mida oleks võimalik ka teistes prokuratuurides rakendada.

Samas on Lääne ringkonnaprokuratuuris hinnatud kriitilisemalt alateemasid, mis puudutavad rolli selgust – mida täpselt inimeselt tööl oodatakse ja töökoormust – mainitud on raskusi kõigi tööülesannete täieliku täitmisega.

Võrreldes 2015. aastaga on hinnangud paranenud teemavaldkondades, mis käsitlevad vahetut juhtimist, rolli selgust, informeeritust ja karjäärivõimalusi. Samas ei saa väita, et kõikide teemavaldkondade hinnangud oleksid muutunud paremaks. Nimelt on käesoleval aastal hinnatud kriitilisemalt tippjuhiga seotud küsimusi.

Kokkuvõtlikult võib organisatsiooni koondtulemuste kohta öelda, et kuigi üldiselt on hinnangud positiivsed ning mitmete teemavaldkondade hinnangud on võrreldes 2015. aastaga paranenud, tasub siiski mõelda ja üheskoos töötajatega leida põhjuseid, miks on üldine rahulolu ning pühendumus organisatsioonis langenud