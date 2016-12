LOETUIMAD LOOD 2016. Allilmaliider Nikolai Tarankov leidis lõpu Läänemaal

Lääne Elu

Avaldame 2016. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

14. september 2016

Sõbrad tõid Tarankovi leidmispaika lilli ja küünlaid. Foto: Arvo Tarmula

Septembri alguses tapeti Läänemaal Kirimäe poolsaarel veerandsada aastat Eesti allilma ristiisaks olnud Nikolai Tarankov.

63aastase Tarankovi surnukeha leiti 14. septembril pärast kella 14 Kirimäel populaarses kalastuskohas. Esialgne versioon oli, et mees tapeti hetkel, mil ta hakkas mererannas auto küljest paadiga järelhaagist lahti haakima. Hiljem on hästiinformeeritud ajakirjanikud kirjutanud, et Tarankovi laip oli maasturi pagasiruumis, sest ta tapeti mujal.

Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust, mida viis läbi keskkriminaalpolitsei ja juhtis riigiprokuratuur.

Päev pärast allilmaliidri surnukeha leidmist teatas riigiprokuratuur, et Tarankovi tapmine ei olnud juhuslik vägivallaakt, vaid toimepanija tegutses eesmärgiga tekitada surmavaid vigastusi just Tarankovile. Samuti anti mõista, et ilmselt tapeti Tarankov tulirelvaga.

22. septembril, samal päeval kui Tarankov maeti, peeti tapmises kahtlustatav kinni – selleks osutus tapetu lähedane peretuttav, kelle isa oli Tarankoviga sõbrustanud aastakümneid. Tarankovi tapmises kahtlustatav 36aastane mees tunnistas süüd ja rääkis kogu loo uurijaile ära.

Alguses maffia- või palgamõrvaks peetud kuriteo asjaolud osutusid arvatust palju argisemaks, kirjutas Postimees. Peamine põhjus oli raha, sest Tarankov keeldus äritehinguga rahalistesse probleemidesse sattunud sõbra poega aitamast.

Läänemaal, Kirimäe kalastuskoha lähedal asunud sõbra ja tema poja majapidamise õuel, kus Tarankov kalapaati hoidis, püüdis noormees „ristiisaga” asjad selgeks rääkida. Vaidlus päädis aga sellega, et noormees haaras relva ja tulistas Tarankovi. Mitu kuulitabamust saanud Tarankov leiti lõpuks oma Toyota Land Cruiseri pagasiruumist.

Tarankov elas salajast elu. Tarankov tuli 1981. aastal Eesti poksimeistriks kuni 71kiloste meeste seas. Tema avalikult teadaolev tegevus ongi piirdunud poksiveteranide klubiga. Tarankovi nimel on korter Kadriorus Poska tänava kortermajas. Äriregistri andmeil mingit äritegevust tal polnud.