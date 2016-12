Elektrilevi esitab konkurentsiametile taotluse võrgutasu langetamiseks

BNS

Elektrilevi teatas vastuseks konkurentsiameti hinnalangetuse ettekirjutusele, et kavatseb esitada ametile tähtajaks taotluse hinna langetamiseks.

“Elektrilevi on viimastel aastatel saavutanud olulist edu efektiivsuse kasvatamisel – oleme suutnud viimase viie aasta jooksul hoida ettevõtte püsikulud samal tasemel vaatamata ümbritseva keskkonna kallinemisele,” teatas ettevõtte pressiesindaja Maret Reinumägi.

“Samuti on investeeringud kaugloetavatesse arvestitesse ja nutikasse tehnoloogiasse vähendanud elektrivõrgu kadusid viiendiku võrra. Saavutatud tulemused ja ettevõtte kulude kokkuhoiu soovime tuua tarbijateni läbi väheneva võrguteenuse hinna,” lisas ta.

Elektrilevi on Reinumägi sõnul esitanud konkurentsiametile materjalid ettevõtte kulude läbivaatamiseks tänavu 1. märtsil. “Võrguettevõtte kulude läbivaatus on alati pikaajaline protsess, millest valdav osa on tänaseks läbitud,” sõnas ta.

Konkurentsiamet tuvastas, et Elektrilevi OÜ rakendatavad võrgutasud ei ole kulupõhised ning tegi ettevõtjale 22. detsembril vastavasisulise ettekirjutuse, mille snõuab tasude langetamist.

Konkurentsiamet nõuab, et võrgutasu peab langema 6,7 protsenti. Kuna võrgutasude osakaal moodustab lõpphinnast 50-55 protsenti, siis sellega peaks keskmisele kodutarbijale elektri lõpphind langema 3,6 protsenti, teatas amet.

Konkurentsiamet ootab 2017. aasta 31. jaanuariks Elektrilevi OÜ taotlust, millega esitatakse ametile kooskõlastamiseks kulupõhised võrgutasud.