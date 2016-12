Läänemaalt kingikotti: keraamika ja võinuga (Noarootsi)

Kristjan Kosk

Noarootsis Pürksi mõisa abihoones meisterdavad Marika Adman ja Ivika Eller vahvaid keraamilisi tooteid. Savist valmistatud ja mitmevärvilise klasuuriga kaetud meisterdused on üks võimalikke kingiideid.

Adman rääkis, et üks võimalus on jõulukink ise valmis teha, aga praegu võib olla juba hilja, sest kuivamisele kulub viis päeva. Teine variant on käsitöötuppa kohapeale minna ja valida kingitus valmis tehtud toodete hulgast. Valik on suur, alustades tillukestest inglikestest ning lõpetades kannude ja vaagnatega. „Kõik on käsitöö ja mitte ükski toode pole teisega identne,” nentis Adman.

„Ise oma kätega midagi valmis meisterdada ongi kõige huvitavam, sest siis jääb käejälg sisse,” lisas ta. Kingitusele saab lisada ka personaalse pühenduse, sinna midagi kirjutades või joonistades. „Tavaliselt vajutame pehmesse savisse triibud ja katame need värvlise glasuuriga.”

Hinnad algavad kahest eurost. „Sellega saab näiteks pisikese jõuluingli,” ütles Adman. 20 euroga saab aga peale ingli ka suure keraamilise koogitaldriku.

Raigo ja Riho Niils toodavad Haapsalus Oja tänava lõpus Noarootsi Noavabriku kaubamärgi all võinuge, pannilabidaid, meevurre, saunakappasid ja veel sada mitmesugust puidust nikerdist. Tootmine on Haapsalus, kuid mehed ise on pärit Noarootsist. Sellest ka kaubamärgi nimi.

Raigo Niils ütles, et üle kümne aasta tegutsenud ettevõttelt tellitaksegi kõige rohkem võinuge. „Praegu on kõrghooaeg, sest jõulud on tulekul,” ütles Raigo Niils. Hästi sobivad kingituseks ka mitmesugused komplektid, milles on peale noa ka lõikelaud, kuumaalus või meevurr.

Raigo ja Riho Niilsi alluvuses töötab umbes kümneliikmeline meeskond, kes voolib mitmemeetrise puitprussi tooteks saage ja lihvmasinaid kasutades. „Meil on nii, et üks mees teeb kogu toote algusest lõpuni valmis: valib sobiliku tooriku, saeb paraja pikkuse ja paksusega jupi, lihvib ja lõpuks viimistleb,” selgitas Raigo Niils. Soovi korral saab kingitusele laseriga graveerida ka logo või pühenduse.

Kadakast võinuga maksab ühe euro. Komplektide hinnad algavad viiest eurost. Noarootsi noavabriku toodangut saab osta Haapsalu kaubamajast ja Rannarootsi keskusest. Vabrikust saab tellida hulgi. „Kui keegi tahab tellida kas või ühe noa, ega me teda ära aja, kuid ta peab arvestama, et tükihind tuleb tunduvalt kõrgem,” ütles ta.

Fotod: Arvo Tarmula