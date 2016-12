Puhkpilliorkester Haapsalu tähistab sünnipäeva viimase kontserdiga

Kaire Reiljan

Viis aastat tagasi, orkestri 30. sünnipäeval tuli lavale ligi poolsada pillimeest. Foto Arvo Tarmula

Puhkpilliorkester Haapsalu annab pühapäeval Haapsalu kultuurikeskuses kontserdi, millega tähistab orkestri 35. sünnipäeva, ühtlasi paneb orkester pärast kontserti pillid lõplikult kotti.

Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis kl 16 algav kontsert kannab pealkirja „1981–2016”. Orkestri dirigendi Aarne Õunapuu sõnul jõudis orkester tegutseda ühe kuu rohkem kui 35 aastat.

„Selle aja sisse on mahtunud esinemisi ja kontserte mitmel pool Läänemaal ja ka mujal Eestis. On osaletud Tallinnas laulupidudel ja esinetud puhkpillipäevadel Eesti eri paigus,” loetles Õunapuu. Ta lisas, et mitmel korral on kontserdireisid viinud puhkpillimängijaid paljudesse välisriikidesse festivalidele ja konkurssidele. Nii on käidud Soomes, Lätis, Tšehhis, Rootsis ja Taanis.

Kui puhkpilliorkester Haapsalu viis aastat tagasi 30. sünnipäeva pidas, võttis dirigent Aarne Õunapuu senised tegemised kokku raamatus „30 aastat puhkpillimuusikat Haapsalus”.

Viimase viie aasta kolmeks kõige meeldejäävamaks ürituseks peab Õunapuu 2015. aasta kontserdireisi Soome Hankosse sealse orkestri 25. aastapäevale, suvemuusika kontserte Haapsalu Promenaadi tantsupaviljonis, mis üllatasid oma rahvarohkusega, ja maakonna laulupidusid Lihulas.

Orkestri 30. sünnipäeva kontserdiks seadis dirigent eesmärgi saada kokku 50-liikmeline orkester muusikuist, kes on eri aegadel orkestris mänginud. „Seatud eesmärk täitus 99protsendiliselt,” ütles Õunapuu ja lisas, et suurim elamus oli toona siiski see, et orkestri esinemist oli kuulamas-vaatamas täissaal.

Nüüd viis aastat hiljem annab orkester oma viimase kontserdi. „Minu käest küsitakse, kas see on nüüd päris viimane. Aga selleks korraks on küll kõik,” ütles Õunapuu. Haapsalu puhkpilliorkestri kõrval tegusenud bigbänd andis oma viimase kontserdi juba aasta tagasi.

„Pole pillimehi. Paljud elavad mujal ja kaugelt on keeruline proovidesse sõita,” ütles Õunapuu orkestri tegevuse lõpetamise peamise põhjuse ja lisas, et ka korraldustöö on pikapeale kurnavaks läinud. Dirigent ütles, et muusikakooli puhkpilliõpilastel pole enam kohustust orkestris mängida, mistõttu ei tule ka järelkasvu.

Siiski ei välista Õunapuu, et kui leidub keegi, kes orkestri asjaajamise enda peale võtaks, ja oleks teada kindlad esinemised, mille nimel harjutada, võiks puhkpillimuusika veel kõlada küll. „Niisama harjutamiseks pole mõtet koos käia,” rääkis dirigent.

„Arvan, et puhkpilliorkester Haapsalu on jätnud jälje Haapsalu ja kogu Läänemaa kultuurilukku. Milline see jälg on, otsustavad kuulajad-vaatajad,” ütles Õunapuu. „Tänan kõiki, kes on 35 aasta jooksul orkestris lühemalt või pikemalt mänginud. Tublid olete kõik!”

Õunapuu lisas, et kui on orkestris kunagi mänginud pillimehi, kes sooviksid kontserdil kaasa lüüa, võiksid nad temaga enne 16. detsembrit ühendust võtta.