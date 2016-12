Peeter Hermik on puisniitude taastamisega aasta keskkonnateo kandidaat

Toimetanud Kaire Reiljan

Tänasest saavad kõik huvilised hääle anda aasta keskkonnateo ja aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte valimisel, kandidaatide hulgas on ka puisniitude taastamisega tugevat tööd teinud läänlane Peeter Hermik.

Rahvahääletus kestab Delfi portaalis 22. detsembrini: aasta keskkonnateo kandidaatide poolt saab hääletada siin ja aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte hääletus asub siin.

Tänavuste kandidaatide hulgas on mitmeid, kes on pööranud tähelepanu ühekordsete nõude kasutamise vähendamisele. Samuti esitati mitmeid projekte, mis keskendusid erinevate Eestimaa paikade korrastamisele ning looduse kaitsmisele. Keskkonnategude iseloomustav joon on koostöö – paljude projektide meeskond koosneb ühe asula, linna või kooli inimestest, kes ühise eesmärgi nimel käed on löönud.

Aasta Keskkonnateo kandidaate on sel aastal 22:

Tartu Ülikooli loodusmuuseum projektidega „Maa.Elu.Lugu“ ning Tartu loodusfestival, Peeter Hermik puisniitude taastamisega, Organic Estonia, Kolga piirkonna külade initsiatiivgrupp, Toomas Kiho ja 101 avalik kiri, Telliskivi loomelinnak ja Tallinna Tänavatoidufestival, Eesti Kalastajate Selts, MTÜ Paunküla Hooldekeskus mõisapargi rekonstrueerimise projektiga, MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing projektidega „Suvine aialinnupäevik“ ning „Aasta lind 2016 – rasvatihane“, MTÜ Majakas ja MTÜ Elukas projektiga „Vaksali kogukonnaaed“, metsise talgud Virumaa ja Soomaa metsades ning soodes, kampaania „Küünlaümbriste jaht“, Harku vallavalitsus, MTÜ Kotkaklubi, MTÜ Noored Rohelised, Tallinna Keskkonnaamet kampaaniaga „Keskkonnasõbraliku liikumise kuu“, jalgrattakonkurss „Väntame kilomeetreid“, aktsioon „Anija Lüliti“, aktsioon „Kohv käib topsi“ ja Topsiring.

Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursile laekus 12 avaldust 11 ettevõttelt. Kandidaatide hulka kuuluvad AS Eskaro, Ensto Ensek AS, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus, Starship Technologies OÜ, Mulieres OÜ, OÜ Nordic Botanical, Lennuliiklusteeninduse AS, Epokate OÜ, Fanner OÜ, AS Estko ja Viru Keemia Grupp AS.

Konkursi võitja kuulutatakse välja jaanuari keskel. Aasta keskkonnateo võitja saab preemiaks 5000 eurot, aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte üldvõitja saab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel 35 000 euro ulatuses toetada oma ettevõtte edasist keskkonnasõbralikkust.

Projektide lühikirjeldustega saab tutvuda Delfi portaalis, samas saab oma lemmiku poolt ka hääle anda.