Rukkirahu kanalis on tagatud sügavus 5,25 m.

Madala veeseisu tõttu toodi enne süvandamist Rohuküla-Helterma liinile vanake Kõrgelaid. Foto Urmas Lauri

Rukkirahu kanalist kõrvaldasid tuukrid tänase öö jooksul madalamad navigatsiooniohud.

Meremõõdukeskus alustas süvendustöid täna öösel ja tuukritööd on tänaseks lõppenud. Meremõõdukeskuse juhataja Peeter Ude sõnul on hetkel kogu kanalis tagatud sügavus -5,25 meetrit. Enne tuukritööde tegemist oli see -5,05 meetrit.

„Täna saabub Rohuküla sadamasse puksiir, millele paigaldame traali ja esimesel võimalusel, kui ilmastikutingimused lubavad, alustame merepõhja traalimisega,“ lisas Ude laupäeval.

Seoses madala meretasemega Väinamerel tellis TS Laevad Rukkirahu kanali süvendamistööd. Süvendustööde eesmärk on puhastada Rukkirahu 60-65 meetru laiune kividest ja kanali keskele kogunenud pinnase vallist, mille tagajärjel muutub kanal 20-30 sentimeetrit sügavamaks. Tööde tulemusena tekib võimalus suurematel laevadel sõita ka madalama veega Hiiumaa ja mandri vahel.

Tööde maksumus on kokku koos käibemaksuga 42 000 eurot ja neid teostab Meremõõdukeskus OÜ. Süvendustööd algasid reedel ja tööde orienteeruv lõpp on teisipäeval, 25.oktoobril. Parvlaevaliiklust süvendustööd ei takista.

TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar tunnustab Meremõõdukeskuse kiiret reageerimist ning tänab kõiki teisi koostööpartnereid operatiivse tegevuse eest süvendustööde läbiviimise tagamisel.

Rukkirahu kanali süvendamine toimub koostöös Tallinna Sadama, Saarte Liinide, Hiiu Maavalitsuse, Meremõõdukeskus OÜ, Veeteede Ameti ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vahel.