Päästeamet: Vormsil leiti kaks mürsku

Toimetanud Kaire Reiljan

Svibys leitud mürsk. Foto päästeamet

20. oktoobril said demineerijad väljakutse Vormsi saarele, kus Sviby sadamas kaevatielektrikaabli paigaldamise käigus kopaga välja lõhkkeha.

Kohale saabunud demineerijad tegid kindlaks, et tegemist oli mürsuga, mis oli tugevalt roostes ja pinnasega koos. Lähemal uurimisel selgus, et leiul puudus sütik kuid lõhkeaine oli alles. Sündmuskohal ei olnud lõhkekeha hävitamiseks sobivaid tingimusi ja see tehti kahjutuks sobivas kohas mere ääres.

Lisaks leiti Vormsilt Kersleti külast veel üks mürsk, mis lähemal uurimisel ei osutunud ohtlikuks, sest sel puudus lõhkematerjal.