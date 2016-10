Tallinna Sadam: olukord on kõigile äärmiselt keeruline, Leedoga peetakse läbirääkimisi (1)

Refereerinud Kristjan Kosk

Parvlaev Harilaid saabus Hiiumaalt Rohuküla sadamasse kell 11.45 ja suundus kell 12 taas Hiiumaa poole. Foto: Urmas Lauri

Delfi kirjutab, et Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro ütles kommentaariks Ärilehe lugeja kirjale, et olukord on kõigile äärmiselt keeruline ja häid lahendusi ei ole.

„Operatiivseid otsuseid võetakse vastu jooksvalt. Parvlaev Harilaid teenindas eile laevaliiklust Hiiumaa liinil ligi 20 tundi. Laeva meeskonna liikmed vajavad puhkust, et alustada uuesti varahommikul. Öötundideks jäi vaid 5 tundi," ütles Arro.

Tema sõnul ei ole laeva meeskondade vahetamine nii lihtne, kui see võiks tunduda.

TS Laevad on alustanud läbirääkimisi SLK-ga parvlaeva Kõrgelaid prahtimiseks.