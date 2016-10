Video: noored pesid Haapsalus seinu

Arvo Tarmula

Seinte puhastamine. Foto. Arvo Tarmula

Tänavakultuurifestivali JJ-Street Baltic Sessioni nädal algas täna seintepuhastusaktsiooniga, mille käigus puhastas ligi 40 noort täna pärastlõunal Haapsalu algkooli ja põhikooli soditud seinu.

Street Art Jami raames läbi viidud soditud seinte pesemise aktsioon on ürituse korraldajate sõnul selleks, et rõhutada erinevust illegaalse sodimise ja professionaalse tänavakunsti vahel ning näidata, et noored hoolivad ümbritsevast keskkonnast.

17.-23. oktoobrini toimuv tänavakultuurifestival Baltic Session toetab nii urban-kultuuri kui ka meelelahutusmaastikku Eestis ja laiemaltki.

Video: Arvo Tarmula

