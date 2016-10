Uus parvlaevafirma jättis Hiiumaa jalgpallipoisid piletilõksu

Urmas Lauri



TS Laevad alustasid sadamais toimetamist keskööl vastu laupäeva. Laupäeva hommikul olid piletimüüjad konteinereis tegutsemas ka Heltermaa sadamas. Foto: Urmas Lauri

Laupäeval takerdus Hiiumaa jalgpallipoiste kojusõit, sest järgmiseks päevaks ostetud piletitega ei lubatud laevale. Koju said poisid sõita kolm tundi hiljem väljunud laevaga.

Laupäeval tulid Hiiumaa jalgpallipoisid Pärnust mängult. 19 kohaga buss jõudis paar minutit enne laeva väljumist Rohuküla sadamasse, kuid kella 16 laeva peale bussi ei lastud, sest kassas selgus, et pilet oli ostetud hoopis pühapäevaks. Väinamere Liinid poleks sellest probleemi teinud, kuid TS Laevad nõuavad laevale pääsemiseks pileti ümbervormistamist.

„Ikka jama küll,” oli ühe jalgpallipoisi isa Kalle hämmingus. „Varem [kui liini teenindas Väinamere Liinid] pole küll kuulnud, et kui sul on pilet hilisemale laevale ostetud, siis pead selle varasemaks ümber vormistama.”

MTÜ Hiiumaa Jalgpalliklubi projektijuht Kristi Linkov ütles Lääne Elule, et ta on uut laevafirmat vahejuhtumist teavitanud. „Oleme suhelnud TS Laevadega kuni juhatuse esimeheni välja,” lausus Linkov.

„Fakt on see, et 20 minutit enne väljumist helistas poiste treener sadamasse, et nad tahavad kindlasti kella neljasele laevale jõuda. Minut enne väljumist olid kohal,” ütles Linkov.

„Laupäeval olid tõesti jalgpallipoisid sadamas ja juhtum jäi meelde seetõttu, et neil oli pilet ekslikult ostetud hoopis pühapäevaks,” meenutas TS Laevade müügi- ja teenusevaldkonna juht Ele Reiljan. „Kassas muudeti pilet laupäevaks ning seejärel sai buss kell 19 väljuvale laevale.”

Reiljani sõnul poleks ükski jalgpallur saanud varasemale laevale ei jalgsi ega sõidukiga, sest ajaks, mil buss kassa juurde jõudis, oli laev juba otsad lahti andnud.

„Väinamere Liinid on neil juhtudel alati peale lasknud, nüüd läks kassas pileti ümbervormistamisega 20 minutit,” võrdles Linkov endist ja praegust vedajat.

Linkov näeb nõrka kohta TS Laevade piletimüügisüsteemis. Suurtele autodele on tema sõnul võimalik broneerida kuni kuus kohta. „Süsteemis oleks alalahtreid rohkem vaja, sest väike buss ei võta ju reka pinda enda alla,” pakkus Linkov lahendust.

„Sadamas oli kokkulepe, et igal erijuhtumil küsib töötaja kinnitust sadama ülemineku projekti juhi käest,” ütles Ele Reiljan. „Jalgsi laevale minek ei ole kindlasti mingi probleem ka uue süsteemi järgi.”

„Kui tuleb alguses probleeme ja kindlasti tuleb probleeme, siis palun kõigi käest juba ette vabandust,” ütles TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar.

TS Laevad alustas 1. oktoobril parvlaevaliikluse opereerimist mandri ja suursaarte vahel ning vedas esimesel päeval kokku 4000 inimest ja 1700 sõidukit.

Esialgseil andmeil veeti laupäeval Heltermaalt Rohukülla 350 inimest ja 142 sõidukit ning Rohukülast Heltermaale 595 inimest ja 224 sõidukit, teatas Tallinna Sadama pressiesindaja Sirle Arro.