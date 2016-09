Matsalu sookured on selleks sügiseks läinud

Kaie Ilves

Sookurg. Tarvo Valker

Matsalus peatuvad sookured lahkusid läinud nädalal.

„Sookurgede Matsalu lahe üldloendusel saadi 19. septembril kokku 5 300 peatuvat lindu, aga nüüd näib olevat vaikne. Paistab, et enamus kurgi on läinud,” ütles ornitoloog Aivar Leito esmaspäeval.

Leito sõnul pole tänavune sookurgede ränne just erandlik, kuid põhiosas tavapärasest nädala jagu varasem küll. Leito sõnul tingisid seda septembri esimese poole tuulevaiksed, soojad ja selged ilmad, mis soodustavad rännet – tekivad tõusvad õhuvoolud, mis aitavad kurgedel kõrgust koguda ja liuelda-rännata väikese energiakuluga.

„Kui päevi püsib väga soodne rändeilm, siis sookured ei pea sellele ilule vastu ja põrutavadki lõunasse ära,” märkis Leito.

Leito sõnul on huvitav ka see, et viimastel aastatel ei peatugi Matsalus enam nii palju sookurgi kui varem. Kui paarkümmend aastat tagasi peatus Matsalus sügisel kuni 20 000 sookurge, siis viimastel aastatel poole vähem – kuni 10 000 sookurge. Tänavune maksimum oli 5 300 peatuvat kurge. Leito sõnul on ränne ümber paiknenud – Matsalus peatub sookurgi üha vähem, Saaremaal üha rohkem. Põhjustab seda põllumajanduskultuuride muster ehk söögilaud, aga ka teistsugune rändestrateegia – korraga rännatakse pikemaid vahemaid.