Kaljulaid: kavatsen kiiresti hakata kohtuma Eestimaa inimestega (2)

Fraktsioonide valdava toetuse saanud presidendikandidaat Kersti Kaljulaid kinnitas, et kavatseb esimesel võimalusel hakata kohtuma Eestimaa rahvaga, et tutvustada ennast ja oma vaateid.

Kaljulaid tunnistas, et kuigi kolmapäevased kohtumised fraktsioonides olid konstruktiivsed, esines ka eriarvamusi ja mitte vaid Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonis. “Kuid mul on hea meel, et saime kõikides küsimustes ausalt ja avameelselt vestelda. Olen tänulik kõikidele selle toetuse eest. Olen veennud riigikogu liikmeid, nüüd jääb minu ülesandeks veenda ka ülejäänud Eesti rahvast,” ütles Kaljulaid kolmapäeval riigikogus ajakirjanike ees.

Enda tutvustamiseks soovitas Kaljulaid esmalt inimestel lugeda tema kirjutisi. “Olen tänavu kirjutanud kolm teksti, mida saab lugeda minu isamaaliseks kõneks,” märkis Kaljulaid, tõdedes, et kiirel ajal on inimestel võibolla keeruline süveneda pikkadesse tekstidesse, kuid just nii on võimalik temaga kõige kiiremini tuttavaks saada.

“Kui esmaspäeval läheb kõik hästi, siis kavatsen ka ise jõuda kiiresti Tallinnast kaugemale. Loodan, et saame omavahel hästi jutule,” lisas Kaljulaid.