Matsalu filmifestival. AJAKAVA

Kanada filmimees Rob Stewart oma lemmikute – haide – keskel. Kaader filmist

LIHULA KULTUURIKESKUSE TEATRISAAL

Võistlusprogrammi kategooriad:

■ Loodus (A)

■ Inimene ja loodus (B)

■ Fookusprogramm: meri (F)

Võistlusfilmid linastuvad eestikeelse tõlkega. Muud filmid on inglise keeles.

Kolmapäev, 21. september



10 Looduse superisad / Nature’s Superdads, Prantsusmaa, 54 min (A) – loodushariduspäev Mati Kaaluga

12 Elumeri / The Sea of Life, Hispaania, 52 min (A)(F) – loodushariduspäev Lennart Lennukiga

Kevadised maailmad / Springtime Stories, Saksamaa, 52 min (A)

15 Vamizi – korallihäll / Vamizi – Cradle of Coral, Rootsi, 52 min (B)(F)

Kunság – Ungari Pusta salaelu / The Kunság – The Secret Life of the Hungarian Puszta, Ungari, 52 min (A)

18 Festivali avamine. Avafilm: Habras maailm / Fragile World, Eesti, 35 min (B), maailmaesilinastus!



Neljapäev, 22. september



11 Aafrika elupuud: vorstipuu / Africa's Trees of Life: Sausage Tree, Lõuna-Aafrika, 46 min (A)

Tantsud delfiinidega / Dances With Dolphins, Prantsusmaa, 52 min (B)(F)

13 Erakordne Aafrika – värvide manner / Extraordinary Africa – The Continent of Colors, Belgia, 26 min (A)

Võitlus fjordide eest / The Fight for the Fjords, Norra, 77 min (B)

15 Elumeri / The Sea of Life, Hispaania, 52 min (A)(F)

16.30 Järve tütar / Daughter of the Lake, Peruu, 87 min (B)

18 Jaanalind – elu joostes / Ostrich – A life on the Run, Austria, 50 min (A)

Ameerika rahvuspargid – Saguaro / America’s National Parks – Saguaro, Saksamaa/USA, 48 min (A)

20 Looduses / On The Wild Edge, Belgia, 65 min (B)



Reede, 23. september



10 Elevandi hing / Soul of the Elephant, Austria, 50 min (A)

Lendav vikerkaar / Flying Rainbow, India, 49 min (A)

12 Karen dugongide maal / Dugong’s land – A Tale of Survival, Prantsusmaa, 52 min (B)(F)

Shangri-La nöbinina-ahvid / Mystery Monkeys of Shangri-La, Austria, 51 min (A)

14 Ühe geneti lugu / A Genet's Tale, Hispaania, 50 min (A)

Yellowstone, Saksamaa, 55 min (A)

16.30 Atlandi ookean / Atlantic, Iirimaa, 76 min (B)(F)

18 Sõnum pudelis / Message in a Bottle, USA, 15 min (B)

Revolutsioon / Revolution, Kanada, 82 min (B)(F)

20 Jää kutse / Call of the Ice, Prantsusmaa, 104 min (B)



Laupäev, 24. september



10 Kõndiv punane vaip: Jõulusaare punakrabid / A Walking Red Carpet: Christmas Island Red Crabs, Jaapan, 52 min (A)

Safariturism: raha eest tapmine / Safari Tourism: Paying to Kill, Prantsusmaa, 52 min (B)

12 Kõnnumaa võlu: Oulanka ja Paanajärvi – looduse tervendav mõju / Magic of the Wilderness. Ep. 2: Oulanka and Paanajärvi –

The Healing Power of Nature, Soome, 28 min (B)

Nende kirg – planeet / Passion for Planet, Saksamaa, 104 min (B)

15 Kaelkirjak – kõrgelt ja isiklikult / Giraffe – Up High and Personal, Austria, 50 min (A)

Chiemsee – Baieri meri / Chiemsee – A Sea in Bavaria, Saksamaa, 44 min (A)

18 Festivali lõpetamine ja võidufilm



Pühapäev, 25. september



10 Antarktika – lugusid maailma lõpust / Antarctica – Tales from the End of the World, Saksamaa, 52 min

11 Võidufilm

12 Marovo nikerdaja / Marovo Carver, Saalomoni saared, Austraalia, 13 min

Habras maailm / Fragile World, Eesti, 35 min (B)

13 Taevane jõgi / River in the Sky, Austria, 50 min

14 Võidufilm

15 Tšernobõli kohvik / Chernobyl’s Café, Prantsusmaa, 51 min

Jõehobu õnnepüüdlus / The Pursuit of Hippo-ness, USA, 58 min

LIHULA KULTUURIKESKUSE PEEGLISAAL

Filmid on inglise keeles või ingliskeelsete subtiitritega.

Neljapäev, 22. september



12 Looduslik amet / A Natural Occupation, Rumeenia, 15 min

Õpipoiss / The Apprentice, Türgi, 22 min

Toiduvajadus: selgrootud / The need to feed: Invertebrates, Belgia, 27 min

Kaimanikütid: Jaaguar, Brasiilia märgalad / The Caiman Hunters: Jaguar, Brazilian Wetlands, Jaapan, 52 min

14 Konnade tee / The Frogs' Journey, Eesti, 26 min

Fukushima ja nahkhiired / Fukushima and the Bats, Saksamaa, 82 min

16 Ahviapteek – arstirohud džunglist / Rain Forest Pharmacy – Medicine from the Jungle, Saksamaa, 43 min

Meie kaduv maailm. Kaduv hiina meditsiin / Our Disappearing World. Vietnam – Traditional Chinese Medicine, Poola, 26 min

Meie kaduv maailm. Keenia – haavatavad hiiglased / Our Disappearing World. Kenya – Vulnerable Giants, Poola, 26 min

18 Jääplaneet – Andid, jääliustike lõpp? / Planet Ice – Andes, the End of the Glaciers?, Prantsusmaa, 51 min

19 Pilvkate – kliimakujunduse uuring / Overcast – An Investigation into Climate Engineering, Šveits, 82 min



Reede, 23. september



10 Albaania – kaljukotka maa / Wild Albania – In the Land of the Eagle, Saksamaa, 44 min

Maa ja mere vahel / Between Sea and Land, Eesti, 42 min

12 Ämbrijärv / Bucket Lake, Saksamaa, 16 min

Ahikuntaka – paradiisi lapsed / Ahikuntaka – Children of Paradise, Rootsi, 57 min

14 Suur-Kaukasus / The Greater Caucasus, Saksamaa, 49 min

Taga-Kaukaasia – Ararati ja Kaspia vahel / The Lesser Caucasus – Between Ararat and the Caspian Sea, Saksamaa, 48 min

16 Aafrika elupuud: kaelkirjaku vahheelia / Africa's Trees of Life: Camelthorn Tree, Lõuna-Aafrika, 46 min

Aafrika elupuud: elevandiõunapuu / Africa's Trees of Life: Marula Tree, Lõuna-Aafrika, 46 min

18 Udehe maa / Land of Udehe, Venemaa, 26 min

Punane ooker – püha tule viimased hoidjad / Red Ochre – the Last Guards of the Holy Fire, Saksamaa/Lõuna-Aafrika, 31 min

19 Suri, Slovakkia, 65 min

Rabade maagia / Magical Moors, Saksamaa, 93 min



Laupäev, 24. september



10 Lahing õitsval pinnal / Battle on the Booming Grounds, USA, 57 min

Tanhavash, Iraan, 56 min

12 Eeslid / Donkeys, Brasiilia, 16 min

Täiuslik valk / The Perfect Protein, Hispaania, 19 min

Kaduv mets / Moving Forest, Prantsusmaa, 27 min

Ölandi põdrauurija / The Moose Detective, Saksamaa, 52 min

14 Vaikse ookeani kadunud maailm / Deep Ocean: The Lost World of the Pacific, Jaapan/Saksamaa, 59 min

Kliima, inimesed ja meri / Secrets of The Oceans: Climate Control, Prantsusmaa, 50 min

16 Antropoloog / The Anthropologist, USA, 79 min



Pühapäev, 25. september



10 Loodustalu / A Wild Farm, Prantsusmaa, 57 min

11 Amuur – Aasia Amazonas 2: Must Draakon / Amur – Asia's Amazon – Ep. 2: The Black Dragon, Austria, 50 min

Amuur – Aasia Amazonas 3: Salaallikad / Amur – Asia's Amazon – Ep. 3: The Secret Springs, Austria, 50 min

13 Arktika viimased kuningad / The Last Kings of the Arctic, Prantsusmaa, 48 min

Roheneemesaarte küürvaalad / The Humpback Whales of Cape Verde, Iirimaa, 53 min

15 Ära lase oma vabadust veega alla / Don't flush Your Freedom, Itaalia, 60 min

LIHULA KULTUURIKESKUSE 1. KORRUSE GREENROOM

Filmid on inglise keeles või ingliskeelsete subtiitritega.

12 Elus savi / The Clay, Venemaa, 15 min

Merilõvisaar: kasvuaeg / Sea Lion Island: Breeding Season, Falklandi saared, 12 min

Atoyac: unistav jõgi / Atoyac: Water that Dreams, Mehhiko, 12 min

Hundimees / Wolfman, Prantsusmaa, 25 min

Ulin, Suurbritannia, 17 min

Namuli, USA, 24 min

14 Operatsioon Everest – mägironijatest päästjateks / Operation Everest: Summiteers to Saviors, India, 54 min

Hiidliblikate jaht / The Hunt for the Giant Butterflies, Prantsusmaa, 52 min

16 Loodus on mu köök / Nature is my Kitchen, Rootsi, 23 min Mets toidab / Food in the Woods, Paraguai, 30 min Taeva lähedal – Filipiinide riisiterrassid / Close to Heaven – The Rice Terraces of The Philippines, Saksamaa, 43 min

Fekoloog / Fecologist, Sloveenia 15 min

18 Piimahambad – haide päästmine Balil / Little Teeth – Saving Sharks on Bali, Saksamaa, 7 min

Säästev Barbuda / Sustainable Barbuda, USA, 11 min Eureka Dreams, USA, 13 min

Ookeani jumal / God of Ocean, Ungari, 10 min

Luukeremeri – homsed looded / Skeleton Sea – The Tides of Tomorrow, Norra, 25 min

Haide allee / Shark Alley, Lõuna-Aafrika, 50 min



Reede, 23. september



12 Elujõud 2: Borneo / Life Force 2: Borneo, Jaapan/Uus-Meremaa, 48 min

Killustatud / Fragmented, Suurbritannia, 48 min

14 1 minuti loodus / 1 Minute Nature, Holland, 12 min

Veeteed / Water Ways, Austraalia, 6 min

Juga / Waterfall, Läti, 20 min

Eksiilisaar / Exisle, Brasiilia, 24 min

Victor ja rebane / Victor and the Fox, Tšiili, 15 min

Metsikud / Feral, USA, 13 min

Puuris / Caged, Ukraina, 9 min

16 Eesel / Donkey, Iraan, 27 min

Hääl loodusest / Voice from the Wilderness, Kanada, 89 min

18 Jääplaneet – Himaalaja – lume kodu / Planet Ice – The Himalayas, the Abode of Snow, Prantsusmaa, 51 min

Elu kõige kiuste / Life Against all Odds, Rootsi, 59 min



Laupäev, 24. september



10 Narsinh Talavi linnud / Birds of Narsinh Talav, India, 20 min Karud tõusuteel / Bears on the Rise, Saksamaa, 29 min Saatuslik teekond: Hokkaido pruunkaru / The Fateful Journey: Hokkaido Brown Bear, Jaapan, 49 min

12 Lenda, albatross! Suur ümberpaigutusprojekt / Fly Albatross! The Great Relocation Project, Jaapan, 49 min

Linnuvaht: aega pole, ainult tõus / The Bird Ranger, Holland, 67 min

14 Kanada rahvuspargid: Gwaii Haanas – Vaikse ookeani ilu / Canada’s National Parks: Gwaii Haanas – Wild Pacific Beauty, Saksamaa, 44 min

Kanada rahvuspargid: Riding Mountain – põlislooduse saar / Canada’s National Parks: Riding Mountain – Wilderness Island, Saksamaa, 44 min

16 Kes liigub, see elab! / Moving to Live!, Itaalia, 31 min

Lengguru, kadunud maailm / Lengguru, the Lost World, Prantsusmaa, 86 min

18 Kuldsed geenid / Golden Genes, Austria, 89 min



TALLINNA PROGRAMM

Loomaaia keskkonnahariduskeskuse saal

Tallinn, Ehitajate tee 150

Filmid on eestikeelsete subtiitritega

Neljapäev, 22. september

14 Shangri-La nöbinina-ahvid / Mystery Monkeys of Shangri-La, Austria, 51 min; Sõnum pudelis / Message in a Bottle, USA, 15 min

Reede, 23. september

Festivali lastepäev.

10 Looduse superisad / Nature’s Superdads, Prantsusmaa, 52 min

18 Kaelkirjak – kõrgelt ja isiklikult / Giraffe – Up High and Personal, Austria, 50 min

Kõnnumaa võlu: Oulanka ja Paanajärvi – looduse tervendav mõju / Magic of the Wilderness. Ep. 2: Oulanka and Paanajärvi – The Healing Power of Nature, Soome, 28 min

Laupäev, 24. september

12 Võitlus fjordide eest / The Fight for the Fjords, Norra, 77 min

14 Ühe geneti lugu / A Genets Tale, Hispaania, 50 min

15.30 Ameerika rahvuspargid – Yellowstone / America’s National Parks – Yellowstone, Saksamaa, 55 min

Pühapäev, 25. september

11 Safariturism – raha eest tapmine / Safari Tourism: Paying to Kill, Prantsusmaa, 52 min

12–15.30 Ninasarvikupäeva orienteerumine

16 Elumeri / The Sea of Life, Hispaania, 52 min

Erakordne Aafrika – värvide manner / Extraordinary Africa – The Continent of Colors, Belgia, 28 min

HAAPSALU PROGRAMM

Iloni Imedemaa kinosaal

Haapsalu, Kooli 5

Filmid on eestikeelsete subtiitritega

Reede, 23. september

16 Ühe geneti lugu / A Genets Tale, Hispaania, 50 min

Laupäev, 24. september

13 Kaelkirjak – kõrgelt ja isiklikult / Giraffe – Up High and Personal, Austria, 50 min

Kõnnumaa võlu: Oulanka ja Paanajärvi – looduse tervendav mõju / Magic of the Wilderness. Ep. 2: Oulanka and Paanajärvi – The Healing Power of Nature, Soome, 28 min

15 Shangri-La nöbinina-ahvid / Mystery Monkeys of Shangri-La, Austria, 51 min

Sõnum pudelis / Message in a Bottle, USA, 15 min

Pühapäev, 25. september

13 Looduse superisad / Nature`s Superdads, Prantsusmaa, 52 min

Erakordne Aafrika – värvide manner / Extraordinary Africa – The Continent of Colors, Belgia, 28 min

15 Ameerika rahvuspargid – Yellowstone / America`s National Parks – Yellowstone, Saksamaa, 55 min