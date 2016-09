Obama: Trump ei kõlba presidendiks

BNS

Ametist lahkuv USA president Barack Obama. Foto: arhiiv

Ametist lahkuv USA president Barack Obama ütles, et vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump ei sobi relvajõudude ülemjuhatajaks, vahendas BNS.

„Ma ei usu, et see mees kõlbab Ühendriikide presidendiks ja iga kord, kui ta räägib, leiab see arvamus kinnitust,” ütles Obama Laoses Kagu-Aasia riikide ühenduse (ASEAN) tippkohtumisel ajakirjanikele.

„Võin öelda viimase kaheksa või üheksa päeva vestluste põhjal välisriikide liidritega, et see on tõsine asi,” lisas Obama.

Trump kuulutas kolmapäeval teleusutluses, et Vene president Vladimir Putin on palju kõvem liider kui Obama. „Sealne süsteem on väga erinev ja mulle see süsteem ei meeldi. Aga kindlasti on ta selles süsteemis liider ja palju rohkem liider kui meie president.”

Trump sarjas ka sõjaväge ja leidis, et kindralid ei kõlba kuskile, kuigi mõnesse neist ta oma sõnul siiski usub.

Peale Trumpi kandideerib USA presidendiks ka Hillary Clinton. USA presidendivalimised toimuvad 8. novembril.