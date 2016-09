Karilaid: pühapäevasest koosolekust võtavad osa kõik, kel võimalik

BNS

Jaanus Karilaid. ARVO TARMULA

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul võtavad temale teadaolevalt pühapäevaks kokku kutsutud Keskerakonna juhatuse koosolekust, kus arutlusele tuleb neljapäeval avalikuks tulnud garantiikiri, osa kõik juhatuse liikmed, kel see võimalik on.

"Kuna tegemist on väga tähtsa teemaga, siis mida kiiremini me selle kohta infot saame, seda parem on," ütles Karilaid BNS-ile. "Kui juhatuse koosolek on võimalik pühapäeval ära teha, siis see on väga hea. Probleem oleks olnud siis, kui koosolek oleks hilisemaks lükatud."

"Ma olen rääkinud paljude juhatuse liikmetega ning kõik, kel on võimalik, tulevad pühapäeval kohale," ütles Karilaid. "Ma ei tea ühtegi juhatuse liiget, kes jätaks pühapäeval teadlikult kohale tulemata."

"Ma arvan, et kvoorum tuleb pühapäevasel koosolekul kindlasti täis," ütles Karilaid. Keskerakonna juhatuses on 17 liiget ning kvoorum on üheksa liiget.

Karilaiu sõnul on pühapäevasel juhatuse koosolekul kindlasti päevakorras Keskerakonna rahalisi kohustusi puudutav punkt. "Päevakorral on kaks versiooni – kas sel garantiikirjal on rahaline tähendus erakonnale või ei ole," ütles Karilaid.

Koosoleku lõpus otsustab juhatus, kas teemat on vaja edasi arutada. "Kui saame pühapäeval piisavalt infot, siis ei ole vaja esmaspäeval juhatuse koosolekut korraldada. Kui on vaja, siis jätkame arutelu," sõnas Karilaid.

Neljapäeval tuli avalikuks garantiikiri, millele on ainuisikuliselt andnud allkirja pärast ahistamisskandaali erakonnast, riigikogust ja peasekretäri kohalt lahkunud Priit Toobal.

Garantiikiri erakonna kauaaegse kampaaniameistri Paavo Pettai firmale Midfield tähendab seda, et kui firma on raskustes, siis erakond aitab.

Üheksa Keskerakonna juhatuse liiget kutsusid esmaspäevaks kokku Keskerakonna juhatuse erakorralise istungi, et arutada leitud garantiikirja. Erakonna juhatus polnud kirjale oma nõusolekut andnud.

Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone kutsus reedel Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare palvel juba pühapäeval kokku erakonna juhatuse, et garantiikirja arutada.