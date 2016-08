Meie Maa: Vehklejanna lemmik on Usain Bolt

Refereerinud Kaire Reiljan

Rio olüpiamängudel napilt medalita jäänud epeenaiskonna liige Kristina Kuusk andis intervjuu Saaremaa lehele Meie Maa.

Kuusk, kes on ema poolt saarlane, kinnitab intervjuus, et püüab igal vabal hetkel Saaremaale sõita. „Saaremaa on selline saar, kus polegi sellist ühte asja, mis meeldib või ei meeldi. Kogu see õhkkond on minu jaoks täiuslik,” ütleb Kuusk intervjuus.

Kristina Kuusk tunnistab, et on oma neljanda kohaga olümpial rahul ja medalita jäämast tragöödiaks ei pea. „Tunne on selline, et nüüd tahaks veidi puhata, sest ettevalmistus oli väga pingeline,” rääkis ta.

Kuuse sõnul elas ta olümpial eestlastele kaasa ja oleks tahtnud rohkem kohapeal käia ja omasid toetada, aga vahemaad olid selleks liiga suured. Oma lemmiksportlaseks olümpiamängudel nimetas ta Usain Bolti, keda ta korduvalt ka olümpiakülas nägi.